«Мы идём на поправку»: дочь Заворотнюк поделилась хорошими новостями о маме

Долгие месяцы от семьи «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, ничего не было слышно. Пользуясь случаем, злопыхатели даже пустили жуткий слух: якобы актриса скончалась, но завещала хранить это в тайне в течение полугода. И так как никто из близких информацию не опроверг, некоторые поклонники поверили этой фейковой новости.

К счастью, в последние дни 24-летняя дочь актрисы Анна Заворотнюк потихоньку возобновляет активность в Инстаграме. Сначала девушка делилась с подписчиками кадрами из путешествия по Италии, а после заговорила и на личные темы. Анна призналась, что из-за болезни мамы переживает жуткий стресс, но вся семья верит и ждёт благополучного исхода.

anna_zavorotnyuk Моя поездка в Италию для меня стала очень знаковой

- Чёрная полоса несёт человеку простое послание: «С тобой что-то не так», - размышляет девушка в соцсетях. - Она может стать учителем и наставником, который раскроет твою истинную значимость. Ее миссия - научить нас любви, сочувствию, прощению, принятию страшных жизненных обстоятельств и умению бороться. И когда человек встанет на правильный путь, темная сторона обернётся светом и откроет нам новые возможности, силы, людей и новое светлое будущее.

В комментариях подписчики восхитились мудростью Заворотнюк-младшей и пожелали семье сил и терпения. Однако, есть и те, кто не постеснялся в лоб задать прямые вопросы.

- Ваша мама жива??? - спросила у Ани одна из подписчиц.

anna_zavorotnyuk Черная полоса несёт для человека простое послание

- Не верьте моральным уродам и не задавайте мне такие бестактные и жестокие вопросы! - отреагировала дочь актрисы. - Мы идём на поправку, у нас все будет хорошо!

А в ответе другому собеседнику вновь подтвердила: «У нас все хорошо. Мы боремся и молимся за ее скорейшее выздоровление».

anna_zavorotnyuk Хочу посвятить этот пост всем тем,кто любит и поддерживает меня в самый сложный период

- Как бы ни печально было это осознавать, но мы рано или поздно теряем близких, - написала Анне ещё одна небезразличная подписчица. - Два года назад ушла моя мама, это нужно принять и жить дальше.

- Очень сочувствую вашей потере, - откликнулась Анна Заворотнюк. - Но в нашем случае все будет хорошо, и мы победим, я уверена.

Напомним, «прекрасная няня» пропала из поля зрения весной прошлого года. Спустя три месяца, когда ее исчезновением заинтересовались СМИ, выяснилось, что у 48-летней актрисы вскоре после рождения третьего ребёнка обнаружили онкологическое заболевание. Сначала артистка проходила лечение в Польше, но после неутешительных прогнозов местных медиков вернулась в Москву, где сменила, как минимум, две клиники. Несмотря на многочисленные домыслы в Сети, точного диагноза Анастасии Заворотнюк и ее прогнозов никто не знает. Как уточняли «КП» хирурги-онкологи, если опухоль операбельная, у актрисы есть хорошие шансы на выздоровление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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