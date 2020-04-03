МВД посчитало, сколько легальных мигрантов зависло в России

ПОДСЧЕТ ПО ПАТЕНТАМ

Согласно последней статистическои отчетности, которую на запрос "Комсомольской правды" официально представили в МВД, сейчас в России легально числится 2,5 миллионов трудовых мигрантов. Именно столько им выдано патентов на трудовую деятельность. Из них:

граждан Украины - 89,2 тысяч,

граждан Таджикистана - 507 тысяч,

граждан Узбекистана 1 миллион 14,5 тысяч.

Сложнее оказалось подсчитать граждан Киргизии, так как они могут работать в России без разрешительных документов на основании Договора о ЕвразЭС. Но если судить по уведомлениям и договорам от работодателей, то граждан Киргизии у нас - 353,2 тысяч.

- Насколько эта цифра — 2,5 миллиона гастарбайтеров - сегодня критична на трудовом рынке России?

- Для России доля иностранных трудовых мигрантов на рынке труда сейчас порядка 2,5%, - ответили «КП» в МВД РФ.

Примерно столько мигрантов сейчас застряли сейчас в нашей стране и не могут выехать на родину из-за карантина. Поэтому всем иностранцам в России предоставлена возможность оформления и продления разрешений на трудовую деятельность без обязательного выезда за пределы страны.

До карантина, например, граждане Украины предпочитали вместо оформления рабочей визы выезжать каждые 3 месяца домой (Поэтому и числится их официально в России так мало — всего 89 тысяч, хотя независимые эксперты оценивают число украинских мигрантов в РФ 1 - 1,5 миллиона, а количество всех гастарбатеров в целом — в 10-12 миллионов).

ИЗ ТАКСИСТОВ — НА СЕЛО

- Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса в российских городах может возникнуть дефицит рабочих мест. Куда денутся уволенные мигранты? Домой они не могут сегодня вернуться — границы закрыты, - интересуюсь в миграционной службы МВД России.

- Есть и сезонные работы. Например, в марте - мае 2019 года миграционными органами в Южном, Приволжском и Сибирском округах было оформлено 181,5 тысяч патентов иностранцам, часть которых привлекалась к сезонным сельхозработам. В указанных регионах сложился устои чивыи спрос на иностранную рабочую силу. Однако, в 2020 году в связи с мерами по противодеи ствию распространению коронавируса МВД прогнозирует спад миграционного притока в весенний период.

То есть, потерявшие работу в городах России таксисты или строители могут устроиться работать и в сельском хозяйстве (а не только на загородных дачах). Ведь новые мигранты в Россию тоже не могут въехать из-за карантина.

БОЛЬНЫХ И ПРЕСТУПНИКОВ - ВЫШЛЮТ

- А что делать с заболевшими коронавирусом мигрантами?

- Решение о депортации в отношении иностранных граждан, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, принимается территориальным органом МВД России.

- Но границы закрыты. Мы их в условиях карантина все-таки выдворяем или нет?

- Да, есть специальные рейсы, формируются группы по национальностям, затем по согласованию со странами выдворяем, - пояснили «КП» в МВД.

- А если откроют границы после карантина, не завезут ли нам этот вирус опять?

- Все иностранные граждане, желающие оформить разрешение на временное проживание, вид на жительство или патент, разрешение на работу, обязаны предоставить сертификат об отсутствии опасных заболеваний и наркомании. Но тут больше вопросы к организации медосвидетельствования иностранных граждан. Оно в компетенции Минздрава.

- А что с криминалом среди мигрантов?

- В Москве действительно был небольшой всплеск магазинных краж, но в солнечные дни, когда подгулявшие компании требовали "еще огня", - рассказали "КП" уже в столичной полиции. Из многоквартирных домов стали воровать велосипеды. Но среди похитителей все больше не мигранты, а свои же соседи.

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