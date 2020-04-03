Правда ли, что мигранты начали от голода забивать московских уток

«Осторожно! Оставшиеся без работы голодные мигранты перебили на московских прудах всех уток! А еще в спальных районах города караулят пенсионеров у банков и магазинов, чтобы отнять кошелек или сумку с продуктами». Такие страшные предупреждения наводнили соцсети.

А раз многие москвичи сидят сегодня дома - на «удаленке» или карантине, - они ловят каждую такую новость с приписками «своими глазами видел» или «проверенный человек сказал» и пересылают родне, друзьям.

«Черт-те что, - говорят они. - Довели Россию...» Вот и я — поежился, выглянул в окно. Под домом у мусорки копошились два дворника в оранжевых жилетах. На грабителей не похожи. А вдруг?..

Вышел на улицу. Почти подкрался к магазину. Но улица пуста. У магазина ни души.

Пошел с инспекцией в парк у Москвы-реки, проведать стаю крякв. Утки как раз выскакивали из воды и наперегонки семенили к женщине с шуршащим пакетом. Но их было меньше обычного. Неужели правда — мигранты съели?

- Зимой дворник один странный бегал за ними, ловил, чтобы снять на телефон. Его быстро вычислили и отправили на родину. А сейчас уток — да, стало поменьше. Куда делись? Да по укромным углам, под коряги забились. Парочками. Гнезда строят - весна же, утят заводят, - рассказала мне москвичка Анна Богомолова.

Второго человека в парке я встретил только через пару километров. Он бежал мне навстречу, восточной наружности. Я даже напрягся. Но увидев меня, он замер и ... рванул в кусты.

- Все в порядке? Помощь нужна? - спросил я, дойдя до кустов.

- Я просто бежал, - начал он оправдываться, похоже решив, что сейчас по парку спокойно может расхаживать только какой-нибудь надзирающий.

Бегуна звали Рахмат. Убедившись, что я не из охраны парка, он осмелел и рассказал, что бегает, готовясь к боям без правил, чтоб заработать на свадьбу. Ее из-за карантина пришлось отложить на осень...

ПЕРВОБЫТНЫЙ ОХОТНИК

Но соцсети не врали. Вернее — врали так мощно, что раздули из утки стаю толстых бегемотов. В МВД мне сообщили, что убийство мигрантом городской утки действительно имело место. Только не в Москве, а в Петербурге. Дело обстояло так: самоизолированная женщина принимала на балконе солнечные ванны, как вдруг стала свидетелем душераздирающего зрелища. И даже сняла его на мобильник. На кадрах человек, как в учебнике о древнем мире, забрасывал гнездившуюся в канаве мирную питерскую крякву булыжниками. Гражданка собрала все свое негодование и ненормативную лексику в кулак и позвонила в полицию.

Полицейские пришли. Минут через 10. К вагончику сторожа местной стройки. За это время 22-летний Довуджон из Таджикистана успел птицу ощипать, и начал варить плов. Патрульные поступили благородно — утку забрали как вещественное доказательство. И тем спасли Довуджона от саркоцистоза (паразитарное заболевание легко передающееся человеку), которым в последнее время городские водоплавающие оказались заражены практически поголовно.

Счастливый (после объяснений: «Ты чо ж творишь?! Саркоцистоз же») Довуджон поведал правоохранителям, что вообще-то не голодал, а просто от скуки решил разнообразить свою жизнь и рацион.

Ну, разнообразил на административку, штраф и выдворение на родину.

РАБОТА ЕСТЬ

- А не выйдут ли на первобытную охоту другие мигранты? - спросил я того самого Рахмата, что попался мне на пробежке в парке.

- Нет, большинство моих знакомых имеют накопления.

- Заметил, на стоянках прибавилось такси, которые уже снегом занесло...

- Да, многие, кто таксовал сейчас сидят дома. И боятся заразиться. И бензин жечь не выгодно: заказов мало, людей на улицах мало. Карантин.

- Чем же занимаются твои земляки?

- Многие уходят в курьеры. А кто-то переезжает в Подмосковье. Там повалились заказы от дачников. Москвичи стали переезжать за город, чтоб пересидеть там эпидемию вируса. И сезон начинается - нанимают печку почистить, колодец копать, забор чинить.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МВД посчитало, сколько легальных мигрантов зависло в России

Согласно последней статистическои отчетности, которую на запрос "Комсомольской правды" официально представили в МВД, сейчас в России легально числится 2,5 миллионов трудовых мигрантов. Именно столько им выдано патентов на трудовую деятельность (подробности)