В Москве полиция проверяет актрису сериала «Счастливы вместе» с подтвержденным коронавирусом за нарушение карантина

Янина Бугрова проводила свой отпуск с друзьями на горнолыжном курорте во Франции. По прилету актриса, как полагается, сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат. Так как форма болезни у женщины была легкой, то ее поместили на домашний карантин. Актриса должна была сидеть в своей квартире на улице Широкая, что на севере столицы. И все бы было хорошо, если бы прибывшая на место бригада скорой помощи, которая ведет наблюдение за больными, лечащимися в домашних условиях, не обнаружила Янину дома.

- В полицию поступило сообщение от скорой помощи, что Бугрова Янина нарушила карантин и пропала с указанного адреса. На место происшествия был выслан наряд полиции. После прибытия наряда информацию о нарушении карантина передали в отдел полиции, который теперь и займется нарушительницей. – Сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

По соцсетям актрисы полиция выяснила, что женщина и раньше нарушала карантин. У нее на странице есть фото, где она просто гуляет по своему району, а также ходит по ресторанам.

bugrovayanina_official Янина Бугрова проводила свой отпуск с друзьями на горнолыжном курорте во Франции.

К счастью, актрису удалось найти на другом адресе, который располагается в 11 километрах от места, где она должна была соблюдать карантин. Сейчас в отношении артистки проводится проверка, результаты которой будут сообщены позже.

Янина Бугрова – российская актриса и телеведущая, знакомая любителям кино по фильмам «Счастливы вместе», «Стервы» и «Рыжие». Актриса известна также участием в реалити-шоу «Беременные».