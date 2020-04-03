2020-04-03T15:54:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли в Москве ездить на дачу в период карантина: рекомендации и советы врачей

Многих москвичей интересует, можно ли во время карантина ездить на дачу
Семен ЕЛЕНИН
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Многих москвичей интересует вопрос: можно ли во время карантина ездить на дачу.Многих москвичей интересует вопрос: можно ли во время карантина ездить на дачу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Режим самоизоляции в Москве продлится как минимум до 1 мая 2020 года. Такое решение накануне принял мэр российской столицы Сергей Собянин.

Многих москвичей интересует вопрос: можно ли во время карантина ездить на дачу.

Что важно знать.

1. Запрета на передвижение на автомобиле нет. На официальном портале Правительства Москвы ответили на популярный вопрос: «Можно ли передвигаться из Москвы в Московскую область?» - «Да, можно. Также можно вернуться обратно - из области в Москву».

«Ни за передвижения по городу, ни за передвижение на автомобиле до подписания соглашения и подзаконного акта горожан штрафовать не будут, - пояснил журналистам Первого канала спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. - Но это не означает, что надо нарушать режим самоизоляции».

2. Патрульные имеют право останавливать автомобили, просить показать документы и уточнить причину вашей поездки. Напомним, что режим самоизоляции допускает выход (и выезд) из дома только для того, чтобы: обратиться за неотложной медпомощью, попасть на работу (если вы обязаны ее посещать), посетить ближайший продуктовый магазин или аптеку, выгулять домашнего питомца, вынести мусор. При нарушении режима полицейские имеют право завести протокол по административной статье «Невыполнение законных требований сотрудника полиции». (Это - штраф до 1 тысячи рублей, - Авт.).

3. Алексей Шапошников пояснил, что в машине могут находиться лишь люди, проживающие вместе, в одной квартире или одном доме. При себе они должны иметь документы. Посторонних сажать в салон нельзя (это не касается такси), поскольку нарушает ограничение социальной дистанции в 1,5 метра.

Патрульные имеют право останавливать автомобили, просить показать документы и уточнить причину вашей поездки. Фото: Иван ВИСЛОВ

Патрульные имеют право останавливать автомобили, просить показать документы и уточнить причину вашей поездки.Фото: Иван ВИСЛОВ

А что думают о временном переезде за город врачи?

- Если у вас есть возможность на время карантина перебраться из квартиры за город, на дачу, то лучше это сделать, конечно, - рассказала «Комсомольской Правде» врач-вирусолог, доктор медицинских наук Евгения Селькова. - В пользу этого много факторов. Во-первых, за городом нет такого близкого контакта, как в многоквартирных домах. Во-вторых, чище воздух, вы фактически оказываетесь на природе даже не покидая границ своего участка. Кроме того, в загородных домах обычно больше жилой площади, чем в городе. Поэтому, если даже у кого-то из членов семьи - не дай бог - проявились симптомы, его проще изолировать. Единственное, я бы порекомендовала перед таким выездом подготовиться - несмотря ни на что все-таки приобрести некий запас продуктов. Не потому что их потом может не быть, а чтобы потом не покидать свой участок. Я сама сейчас нахожусь как раз в Подмосковье, на даче, и могу отметить, что никаких проблем с закупом продуктов в ближайших магазинах нет.

Самая важная рекомендация специалиста: если вы приняли решение на время режима карантина переехать на дачу, лучше там и остаться, не возвращаясь в городскую квартиру. Опять же - чтобы избежать лишних контактов.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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