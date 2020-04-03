"Пользуется услугами профессионалок": третий муж до сих пор живет с Еленой Прокловой и находит утешение в объятиях других женщин

Елена Проклова в свое время разбила не одно мужское сердце. Актриса не зря считалась одним из главных секс-символов СССР. Эффектная артистка сводила с ума десятки мужчин. Сейчас ей 66 лет. Позади три развода. При этом звезда фильма "Будьте моим мужем" и легендарная Лариса Ивановна, которую хотел главный герой "Мимино", по-прежнему живет под одной крышей с третьим супругом - бизнесменом Андреем Тришиным.

Елена Проклова носит мини, позирует в купальниках, демонстрируя шикарные формы. И вообще - она дама хоть куда. У нее были романы с Андреем Мироновым, Олегом Янковским, Михайем Волонтиром и Олегом Табаковым. Она даже просила прощения у жен знаменитых актеров. "Влюблялись всегда первыми в меня. А моя влюбленность носила такой «вторичный характер»", - признавалась Елена.

От первого брака с режиссером Виталием Мелик-Карамовым, с которым Елена прожила четыре года, она родила дочь Арину. 47-летняя женщина работает дизайнером. Она подарила звездной родительнице внучку Алису. Девочка всего на год младше своей тети, младшей дочки Прокловой. Полина появилась на свет в 1994 году от союза актрисы с третьим мужем Андреем Тришиным. Они развелись в 2015 году. Но по сей день день живут вместе в роскошном доме.

"Он очень родной и близкий мне человек. Мы с ним развелись. После этого разделили имущество по брачному договору", - рассказывает звезда советского экрана.

По ее словам, Андрей живет с ней и дочкой Полиной в доме, который они строили своими руками. "Он занимает третий этаж, где у него расположен и охотничий зал, мы - первый и второй. Просыпаемся, встаем, говорим друг другу «доброе утро», вместе сидим, пьем кофе, решаем какие-то общие дела, помогаем друг другу", - поведала Елена.

Тришин помогает Прокловой строить дом в Сочи. Она мечтает скорее переехать поближе к морю. "Я ему в свое время помогла отдать долги. Мы поддерживаем друг друга, мы 30 лет прожили вместе. У нас общий ребенок. Сейчас мы ничего не должны друг другу. Я не имею права говорить: Андрей, ты должен. И он мне не имеет права сказать: ты должна. Знаете, эта свобода очень дорогого стоит, когда мы делаем только то, что мы хотим", - делится актриса.

Она также рассказала о том, что ничего не имеет против того, чтобы ее бывший находил утешение у других женщин. "Он не скрывает, говорит, что пользуется услугами профессиональных женщин. Пускай пользуется. Я ничего против не имею. Это важная сторона жизни для мужчины, который еще функционирует в плане… Что тут плохого, я радуюсь за него", - цитирует ее 7 Дней.

Самой Прокловой сейчас секс без любви не нужен. "Для меня чисто физиология никогда не составляла интереса. Может быть, потому что всегда была любовь во всех отношениях, поэтому я просто не знаю, что это такое, - жить ради физиологической потребности. Мне это не знакомо. Но я не думаю, что это вкусно. Я думаю, что нет. Для женщины секс - заключительный этап отношений, когда хочется быть еще ближе, еще больше друг в друге, когда это слияние за пределами разумов. Вот и все", - резюмировала артистка.