"На кого же она похожа!": 66-летняя Елена Проклова показала себя без прикрас

Кто бы мог подумать, что в свои 66 лет Елена Проклова решится улететь на необитаемый остров. Известная актриса отправилась на Филиппины не отдыха ради. Знаменитость решила испытать себя на прочность.

Елена Проклова коротает дни и ночи не в своем роскошном особняке, а буквально под открытым небом. Актриса отправилась на съемки нового сезона шоу "Последний герой. Зрители против звезд". 20 лет назад звезда экрана уже проходила школу выживания. Она участвовала в третьем сезоне шоу "Последний герой", потому знает, с чем ей предстоит столкнуться.

Самое сложное, по ее словам, - это голод. "Серьезное испытание, которое затмевает все моральные устои. Вообще, жизнь на острове - это довольно серьезное физическое испытание. И все-таки в моральном плане приходится еще тяжелее. Голод и нагрузки - ничто по сравнению со сложностями взаимоотношений", - цитирует ее 7 Дней.

По словам Прокловой, многие и понятия не имеют, какие они на самом деле. И, оказавшись на острове, могут сами себя шокировать. "Они начинают вопить, рыдать, хулиганить, обзываться, хотя раньше и не предполагали, что на такое способны!", - делится опытом Елена.

zvezdnie_novosti__ Елена Проклова прилетелела на необитаемый остров

И не скрывает - мужчины в этом плане ей нравятся гораздо больше, потому что спокойные и не воспринимают женщин как соперниц: "Наоборот, всегда помогут".

А вот женщинам, по ее словам, на острове тяжелее. "Они лишены привычной маскировки - макияжа, причесок, красивой одежды и прочего. Но я, кстати, к этому всему равнодушна: привыкла работать у себя на даче, а там уж не до прикрас. Другое дело, что зритель скажет: «Боже мой, это и есть наша Лена Проклова?! На кого же она похожа!». Ну, ребята, какая есть", - разводит она руками.

Кстати, почти все шоу Проклова ходит в дерзких шортах, пестром топе и кроссовках. Лишь иногда Елена набрасывает сверху белую рубашку, чтобы спастись от нещадного зноя. А, судя по загару звезды, на острове по-настоящему жарко.

Кариночка, прошу влить кусочек - туда где про шорты. ВОТ - Понятное дело, что актриса показала себя без прикрас, так сказать свою натуральную красоту. Для того чтобы нырять с головой в океан или копаться в земле в поисках клада - косметика не нужна. Важна сноровка. А ее Елене не занимать.

Конечно, артистка хочет победить. Но это не является самоцелью. "Победить всегда важно, иначе нет смысла браться за это дело. Другое дело, что побеждает далеко не всегда самый достойный. Иногда получается, что побеждают более хитрые и изворотливые. После прошлого участия у меня даже возникло желание переименовать шоу в «Последний гад», потому что в людях открываются качества, которые со словом «герой», прямо сказать, несопоставимы", - делится пережитым артистка.

Она считает, что команде зрителей победа в шоу важнее, чем звездам. "Для зрителей эта передача - шанс изменить свою жизнь. У кого-то дочка больная, кто-то болен сам, а кто-то хочет сделать что-то важное для родных. Если бы в конце я осталась один на один с женщиной, у которой больная дочка, я бы сразу уступила ей. Потому что есть вещи важнее, чем собственная победа". - резюмировала звезда.