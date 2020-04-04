2020-04-04T11:42:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 4 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 582 человек

Общее число инфицированных превысило 4,7 тысяч пациентов. Мы собрали последние новости о новых случаях заражения коронавирусом в России на 4 апреля 2020
Андрей АБРАМОВ
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Мы собрали последние новости о новых случаях заражения коронавирусом в РоссииМы собрали последние новости о новых случаях заражения коронавирусом в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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4 апреля 2020 года к общему числу зараженных коронавирусом в России прибавилось еще 582 пациента. Такую информацию дает оперативный штаб по противодействую распространения коронавируса. Новые случаи заражения находятся в 32 регионах. Все они под наблюдением медиков.

Больше всего инфицированных в Москве и Московской области — 434 и 49 пациентов соответственно.

За последние сутки из больниц выписали 52 человека. Они полностью здоровы и больше не нуждаются в принудительном карантине или изоляции. С начала эпидемии здоровыми признаны 333 человека.

Добавилось летальных исходов. С 3 по 4 апреля в России скончались девять человек от коронавируса.

Всего же с момента появления вируса в стране зарегистрирован 4 731 случай инфицирования. Больные живут в 78 регионах России.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением свыше 205 тысяч россиян. В это число входят все, с кем контактировали инфицированные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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