Новые случаи заражения коронавирусом в России на 4 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 582 человек

4 апреля 2020 года к общему числу зараженных коронавирусом в России прибавилось еще 582 пациента. Такую информацию дает оперативный штаб по противодействую распространения коронавируса. Новые случаи заражения находятся в 32 регионах. Все они под наблюдением медиков.

Больше всего инфицированных в Москве и Московской области — 434 и 49 пациентов соответственно.

За последние сутки из больниц выписали 52 человека. Они полностью здоровы и больше не нуждаются в принудительном карантине или изоляции. С начала эпидемии здоровыми признаны 333 человека.

Добавилось летальных исходов. С 3 по 4 апреля в России скончались девять человек от коронавируса.

Всего же с момента появления вируса в стране зарегистрирован 4 731 случай инфицирования. Больные живут в 78 регионах России.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением свыше 205 тысяч россиян. В это число входят все, с кем контактировали инфицированные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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