2020-04-04T10:43:25+03:00
Звезды

«Деньги не приходят». Музыкант Кортнев рассказал, что лишился всех заработков

Лидер группы "Несчастный случай" отметил, что теперь живут на заработанные раньше средства [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Лидер группы "Несчастный случай" отметил, что теперь живут на заработанные раньше средстваЛидер группы "Несчастный случай" отметил, что теперь живут на заработанные раньше средстваФото: Андрей Минаев
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История с коронавирусным карантином очень сложно дается предпринимателям. Ударило это и по нашим звездам. Концерты проводить нельзя до 30 апреля. И вот лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев поделился с «КП», что он лишился всех заработков на это время.

- Работа у нас остановилась намертво. Как отменили концерты, никаких поступлений в бюджет нет. Значит, проедим что накопили. А потом еще заработаем, - сказал Кортнев.

Время самоизоляции музыкант проводит с семьей. Говорит, они сами выдумывают, чем себя занять.

- Наша семья в соцсетях запустит челлендж «Отжимаемся на один раз больше!» Вот наступит 3 апреля - отожмемся 3 раза. Наступит 30 апреля - 30 раз. Еще мы с участниками группы записываем песни на смартфоны. Каждый из своего дома. Потом все собирают воедино и выпускают на нашем канале в YouTube. Главное, чтобы денег хватило, - отметил музыкант.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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О том, как наши знаменитости теряют доходы из-за отмены съемок и переноса концертов – они рассказывают в социальных сетях и интервью. А вот свои новые заработки не спешат рекламировать. Мы узнали, как начали адаптироваться с финансовой точки зрения артисты на карантине. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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