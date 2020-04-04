Джамбулат Хатуов, первый замминистра сельского хозяйства РФ: Сев в стране идёт по плану

- Джамбулат Хизирович… Как здоровье, как настроение?

- Слава Богу, живем, работаем. Все, как всегда. Занимаемся посевной 2020-го года.

- И как идет по России посевная кампания?

- Если очень кратко, то - штатно. Все ждали оптимальных сроков сева, которые как раз сейчас наступают во многих регионах.

Сев яровых культур в активной стадии в Северо-Кавказском федеральном округе, в Южном, Центральном. Мы отмечаем готовность Уральского, Сибирского, Дальневосточного округов.

- А всего сколько площадей будет засеяно?

- Фактически - 52 миллиона га. 2 миллиона 730 тысяч уже засеяли.

По сравнению с прошлым годом идем с приростом.

Это естественно, потому что декадные погодные циклы в природе «сдвинулись» на более ранние сроки.

Готовность к посевной сейчас высокая – и по кондиционному посевному материалу, и по технике.

У нас, что называется, в активной стадии и подкормка озимого поля - всего это 18 миллионов гектаров. Уже 70% площадей обработано. Состояние, как говорят агрономы, удовлетворительное.

- На «хорошо» не тянет?

- «Хорошо» мы скажем тогда, когда все будет в амбарах - осенью.

- То есть, коронавирус никак не повлиял - ни на сроки, ни на темпы посевной? И даже площадь не сокращается...

- Нет, ну, конечно - бывает, каких-то запчастей не хватает, вовремя не могут их завезти - это из-за того, что ряд предприятий на неделю прекратили свою работу.

Но практически на 80% мы с этими проблемами уже разобрались. Министр сельского хозяйства Дмитрий Николаевич Патрушев готовит дополнительное обращение к руководителям регионов - республик, областей - с просьбой проконтролировать и дополнить региональные нормативные документы - чтобы предприятия непрерывного цикла могли без всяких препятствий и проволочек обеспечивать аграриев запчастями. Поэтому рассчитываем, что в ближайшие дни проблем не возникнет.

- То есть - сельские труженики продолжают работать, как всегда?

- При министерстве создан штаб, у нас - цифровые коммуникации, прямая связь с регионами, поэтому быстро реагируем на проблемы.

В том числе - и на моей малой родине, в Краснодарском крае, - там тоже нет никаких неприятных коллизий. Об этом мне рассказывают сами фермеры, с которыми мы в постоянном контакте.

- А какие у вас предчувствия, будут ли скорректированы планы на урожай-2020 - с учетом эпидемии?

- Мы предполагаем, а Бог располагает.

- И все же...

- Как я говорил, мы оцениваем состояние озимых как удовлетворительное. Сегодняшние долгосрочные прогнозы погоды пока позволяют нам быть уверенными в том, что яровой сев мы проведем в оптимальные сроки. Соответственно, оптимальный срок сева плюс - научно обоснованный подход к выращиванию культур. Вот отсюда – уверенность в достойном урожае.

- А если - в цифрах?

- В прошлом году мы собрали 121 миллион тонн зерна. В нынешнем году можем получить не меньше...

- В крупных городах эпидемия коронавируса сильно повлияла на их жизнедеятельность. А как в сельских районах – шум тракторов заразу не отпугнул?

- Из информации, которой мы располагаем, слава Богу, на сельской территории случаев заражения коронавирусом пока не выявлено. И мы надеемся, что режим профилактики, самоизоляции поможет избежать его распространения на селе.

- А механизаторы, дояры, овощеводы ведь «по удаленке» работать не могут…

- В поле, где трудятся механизаторы, нет мест массового скопления людей! Так что, коронавирус в сельской местности не столь активно угрожает.

Но требования безопасности и профилактики заражения все работники АПК соблюдают.

- Температуру проверяют?

- Конечно. На предприятиях пищевой, перерабатывающей промышленности, на животноводческих объектах это организовано централизованно.

Но вот фермер с сыновьями, которые обрабатывают 300 га земли, наверное, все же сами замеряют себе температуру. Тут уж - инстинкт самосохранения работает.

- Может быть, потому нет коронавируса, что трактористы, механизаторы, скотники, доярки весной не ездят в Париж и Таиланд?

- Вы сами ответили на этот вопрос. Мои комментарии здесь излишни.

- Вы улыбаетесь.

- Мы, сельхозники, оптимисты, верим в свои силы, в Божью благодать и в результаты труда.

- Скажите, а мясо к хлебу нам аграрии в следующем году гарантируют?

- Не обидят - точно!

Вот у меня сводная оперативная информация на 1 апреля по всем регионам России.

По производству скота и птицы на убой в живом весе у нас прирост на 4,5%. Молока произвели 6 миллионов 828 тысяч тонн. Прирост - 5,2%.

- То есть, без мяса, молока, птицы, колбасы, сыра не останемся?

- Уверяю: продовольственную безопасность страны работники АПК обеспечили давно.

Мы уже третий год говорим о том, что самообеспечение по основным видам сельскохозяйственной продукции - это уже свершившийся факт. Более того, мы не только страну обеспечиваем, но и активно экспортируем наши продукты питания. Можете быть спокойны – голодными никто не останется.

- Несмотря на то, что недавно с прилавков все смели?

- Так ведь тут же их и заполнили!

- Как-то уж больно благостно все. В такое-то время.

- По указанию министра, мы составили дополнительный перечень сельхозпроизводителей, которые готовы поставлять продукцию по прямым договорам, и, в принципе, очень быстро на ситуацию отреагировали.

Все стабильно сейчас, запасы продовольствия достаточные, поставки товаров идут ритмично.

Есть и импортные продукты. Возможно, какие-то из них будут дорожать из-за изменения курса валюты. Но все, что производится из отечественного сырья - стабильно.

- То есть - цены будете держать?

- Нет, цены мы не будем держать.

Я напомню, у нас рыночная экономика. Но вот за обоснованностью колебания цен и их турбулентностью будем продолжать следить.

- А говоря проще...

- Проще говоря, будем одергивать тех, кто захочет слишком взвинтить цены без оснований. На то есть уполномоченные органы – ФАС, прокуратура, с которыми мы плотно работаем.

- А вы лично себе сделали какие-то продовольственные запасы?

- А - смысл? Покупаем только то, что нужно на ближайшие пару дней. Дефицит – это абсолютно выдуманная история для тех, кто бесконечно далек от понимания сегодняшней ситуации в российском АПК.

- Я думаю, что производство марлевых масок надо было вашему министерству поручить, и давно бы уже все были в масках.

- Давайте мы все же будем работать над развитием производства хлопка для изготовления марлевых масок (улыбается). Понимаете, - спрос, который увеличился стократно, сразу удовлетворить невозможно, это дело времени. Я думаю, наши коллеги в Минпроме в ближайшее время проблему снимут.

- А как на селе насчет выпивки? Злоупотребляют?

- Знаете, селяне всегда умели трудиться и умели отдыхать. Но время больших праздников у нас впереди. Вот доживем до осени, тогда и отпразднуем - отметим урожай 2020-го года.

А пока – погода не ждет, работать надо. Сейчас день год кормит.

И спасибо, что переживаете за нас, за то, что вы - с нами. Это придает нам сил.

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