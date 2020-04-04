«Все, кто лишился работы получают по 600 евро, у бизнесменов пока есть сбережения»: звездный доктор – о карантине и медицине в Италии

Профессор, пластический хирург Игорь Александрович Вульф оперировал многих известных людей (звезд, бизнесменов) и в России, и в Италии, где сейчас он и находится на карантине. В обычное время Вульф периодически прилетает оперировать в Москву, а теперь он на самоизоляции.

Мы связались с профессором, чтобы узнать, как теперь устроен быт итальянцев. Игорь Вульф с супругой живет в Римини.

«На улицах все вымерло, здесь все законопослушные – сидят по дома. Чтобы выйти в магазин или аптеку нужно скачать в интернете модуль, распечатать и заполнить – фамилия, имя, отчество, адрес и куда идешь, зачем. Носить эту бумажку с собой. У нас магазин в 100 метрах от дома, жена Галя ходит два раза в неделю что-то покупает. Все в магазин ходят в масках, запускают по 5 человек. Я воспользовался этой ситуацией чтобы похудеть – уже сбросил 9 кг. Жена купила спирт, перелила и распыляет ходит на поверхности, дезинфицирует», - рассказывает профессор.

Игорь Александрович рассказал на что живут люди, которые почти месяц сидят без работы, как справляются бизнесмены: «Сейчас все те, кто лишился работы получат по 600 евро в месяц. У меня пенсия 560 евро – я не выработал здесь 40 лет, как положено. Какие-то сбережения у людей, которые занимаются бизнесом пока есть».

Профессор Вульф и Блохин рассказывают о врачах в Италии и России.Фото: Личный архив

Прожиточный минимум здесь около 1000 евро в месяц. Профессор рассказывает об уровне медицины в Италии: «Здесь очень хорошая медицина. Много работают со стариками. Я несколько раз оперировался здесь, в кардиологии лежали мужики по 80 – 85 лет. Никто не умер не загнулся – оперировали с утра до вечера».

Если в Москве Вульф оперирует преимущественно женщин до 60 лет, то в Италии на пластику носа просятся женщины в 82 года, 78-летний бизнесмен записывается на подтяжку лица. В этой стране очень много пожилых людей, которые первые пострадали при коронавирусе.

«Когда все это началось – помещали вместе тяжелых и легких больных, а система вентиляции одна, поэтому много погибло людей», - делился своим мнением Игорь Александрович.

Буквально за пару дней до всеобщего карантина Вульфу поставили кардиостимулятор: «На следующий день после операции я пошел домой, и началась эта свистопляска. 21 апреля мне получать лекарства в госпитале – их пришлют в ближайшую аптеку, и мы их там заберем. Не первый раз оперируюсь в Италии – и хочу сказать, что здесь все на очень высоком уровне…»

Пока профессор гуляет по балкону и ждет снятия карантина: «Снимать запрет на передвижение будут сначала с молодых, меня выпустят последним…»

Вульф на связи с коллегой из Москвы профессором Сергеем Николаевичем Блохиным. Телезрители знают Блохина, как эксперта программы «На 10 лет моложе» (Первый канал). Один из ведущих хирургов страны Блохин рассказывает нам о ситуации со своим бизнесом в Москве: «Мы только в начале пути. Все наши клиники пластической хирургии и косметологии закрыты. У нас в штате более 80 сотрудников – доктора, санитарки, медсестры. Пока что какая-то финансовая подушка безопасности есть и, благодаря этой подушке, мы месяц сможем вытянуть, платить зарплаты. Если ещё продлят карантин, и мы не сможем работать, то уже не будем иметь возможность платить, потому что будет нечем. Ждем, что покажет этот месяц».

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