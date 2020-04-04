Как вернуться из США в Россию в период коронавируса: полезные советы для российских граждан

В полночь 4 апреля Россия остановила все международное воздушное сообщение - "для максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории РФ” (это цитата из решения Оперативного штаба).

Собственно, обычные пассажирские рейсы за границу и так уже не выполнялись. Но были вывозные – российские граждане из разных стран возвращались на родину. В основном туристы и студенты.

Теперь нет и этих рейсов. Многие отменены буквально в последний момент, хотя планировались и были согласованы. Это рейсы “Уральских авиалиний” из Индии в Екатеринбург, S7 из Таиланда, Вьетнама и Японии, “Аэрофлота” с Мальдив...

“Аэрофлот” отменил также свой рейс Нью-Йорк – Москва, который должен был вылететь 3 апреля с 250 пассажирами на борту.

Как вернуться из США в Россию в период коронавируса, если не летают даже вывозные рейсы? Реально ли вообще это сделать?

- По нашим данным, на территории США осталось более 2 тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам, - вот так обрисовал ситуацию посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Какие советы сейчас можно дать тем, кто хо чет вернуться из США в Россию?

- Заполнить специальную форму "Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом" на портале gosuslugi.ru, рекомендуют в Оперативном штабе. Зачем? Во-первых, чтобы претендовать на оказание помощи- в том числе оплату проживания. МИД РФ получил от правительства 500 миллионов рублей на эти цели. Во-вторых, чтобы дипломаты помогли с продлением срока действия документов, если это нужно (виз, паспортов и т.д.). И главное – чтобы ваше имя оказалось в списках для возвращения в Россию. Вывозные рейсы все же будут, хотя какие и когда, пока непонятно. Оперативный штаб обещает дать разъяснения в понедельник, 6 апреля.

- За помощью можно обратиться также в Координационный совет организаций российских соотечественников в США (КСОРС), рекомендует пресс-секретарь посольства РФ в США Алексей Топольский. Семьи русскоязычных американцев уже приютили два десятка соотечественников.

- Пытаться улететь самостоятельно стыковочными рейсами практически бессмыслено. Большая часть государств сейчас либо полностью закрыла авиасообщение с другими странами, либо не пускает к себе иностранцев.

Контакты посольства РФ в США: 2650 Wisconsin Ave., N.W., Washington, DC 20007, телефон (202) 298-5700, электронная почта rusembusa@mid.ru, russconswdc@gmail.com.

Генеральное консульство России в Нью-Йорке: 9 East 91 Street, New York, NY, 10128, USA, телефон (917) 612-7842, мэйл mailny@mid.ru.

Генеральное консульство России в Хьюстоне: 1333 West Loop South, Ste.1300, Houston, TX 77027, телефон (713) 213-8484 info@rusconshouston.org.