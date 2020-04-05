Перегибы борьбы с вирусом на местах: Самодурство, сухой закон и закрытие границ

"Комсомолка" вместе с председателем Совета по правам человека при президенте РФ Валерием Фадеевым изучила что и как напринимали в регионах России в рамках борьбы с коронавирусом.

Основная цель самоизоляции - остановить распространение эпидемии, разорвав рабочие и социальные связи. Ведь вирус передается от человека к человеку в тесных рабочих коллективах и общественных местах. Логика проста - с чем меньшим количеством людей ты общаешься, тем меньше у тебя шанс подцепить и передать инфекцию. Потому и объявлены в стране длинные нерабочие дни. Но просто выгнать всех с работы оказалось мало. И началось.

Антиэпидемиологические меры один за другим стали вводить по всей стране от Калининграда до Владивостока. Причем Москва дала местным властям право сами решать, что делать и как бороться с коронавирусом в их регионах. В итоге все похоже на эпопею "Кто в лес, кто по дрова". От уже стандартного запрета на выход из дома, до введения полного карантина с перекрытием границ региона и ограничений на продажу алкоголя и табака. А сейчас, когда особый режим в России продлен на месяц - до 30 апреля, может начаться еще куда более интересное "законотворчество".

КОНТРОЛЬ, КОНТРОЛЬ И ЕЩЕ РАЗ КОНТРОЛЬ

Первыми о введении для граждан режима самоизоляции заявили московские власти. Сначала были закрыты кафе, фитнес-центры, парки и развлекательные заведения, а затем в столице настоятельно не рекомендовали гражданам отходить от дома дальше, чем на 100 метров (для выгула собак). Да и отходить, собственно, разрешили только в ближайшую аптеку и продуктовый магазин. С учетом того, что именно в Москве больше всего зараженных вирусом, такие меры более чем оправданы.

Но нашлись регионы, где по строгости ограничений и контролю за передвижением граждан столицу переплюнули. В Татарстане, например, можно выйти из дома только после отправки СМС на специальный короткий номер. Шлешь неизвестному роботу причину, он тебе код-разрешение на выход из квартиры. И запросов не больше двух раз в день. Личные авто тоже вызывали много споров, а может отобрать, чтобы не ездили никуда?

- Не очень понятно, чем помешали при режиме самоизоляции собственные автомобили? - спрашиваем главу СПЧ при президенте Валерия Фадеева. - Наоборот, ты едешь отдельно, ни с кем не контактируешь. В Вене, например, отменили плату за парковки в центре, чтобы стимулировать людей пользоваться личным транспортом.

В Татарстане, например, можно выйти из дома только после отправки СМС на специальный короткий номер. Фото: Егор Алеев/ТАСС

- Совершенно правильно люди делают, когда ездят по рабочим делам на личном авто, - комментирует происходящее Фадеев. - Так меньше контактов. Ведь миллионы же людей по всей стране продолжают работать и им надо как-то доехать до офиса. Всем спецпропуска что ли выдадут? Вообще общий пафос всех этих решений - добровольность. Не зря же режим называется САМОоизоляция. И ограничить конституционное право человека на свободное передвижение без введения режима Чрезвычайной ситуации невозможно. Но в этом смысле мы все же наблюдаются некоторые перегибы на местах. Я очень настороженно отношусь, например, к идее тотальной слежки с помощью видеокамер, банковских карточек, расчетов в магазинах, геолокации мобильных телефонов... Здесь есть, конечно, потенциальные риски. Потому что одно дело, когда этим занимаются спецслужбы, пытаясь вычислить террориста. Другое, когда чиновники, бюрократы устанавливают контроль над законопослушными гражданами. Плюс еще настораживает тот факт, что информация утекает сплошь и рядом и продаются базы данных банков, телефонных сетей и чего угодно. Так что вот это все с точки зрения прав человека вызывает некоторое напряжение. Эти ограничения - очень тонкий момент. Понятно, что сейчас эпидемия и на это многие как бы закрывают глаза. Но когда эпидемия закончится и некоторые чиновники, вдруг, увидят как эффективно работает их технологическая система, не появится ли соблазна пользовать ее и для других целей? За этим надо очень тщательно следить.

ЗАКРОЕМ ГРАНИЦЫ ОТ МОСКВИЧЕЙ?

Тотально по всей стране режим ЧС не введен. Но зато некоторые регионы отдельно от всей страны ввели у себя режим закрытых границ. Начиная с 5 апреля ни въехать, ни выехать из Чечни никаким видом транспорта нельзя никому. Рамзан Кадыров посоветовал всем чеченцам вернуться на малую Родину до этого срока. Кроме этого внутри Чечни жителям запрещено выходить из домов без веских причин.

Следом о введение карантина у себя на территории объявил Крым. Правда здесь не так все жестко, как в Чечне. Но начиная со 2 апреля на крымском мосту установили блокпост и намерены тотально проверять всех въезжающих — в порядке ли их здоровье. Усиленный контроль будет и в аэропорту Симферополя. Правда какой? Просто измерить людям температуру не значит определить всех зараженных. Экспресс-тестов, которые бы тут же на месте смогли определить наличие инфекции пока нет.

Многие граждане других регионов, которые работали в столице, сейчас возвращаются домой. И что же их не пускать что ли?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Севастополе установили блокпосты на въезде в город. Местные власти пояснили, что они - от туристов из Москвы и Питера, которые рванули сюда, пока в их городах карантин. На блокпостах прибывшим дают анкеты где есть в том числе и вопрос "Почему вы нарушили режим самоизоляции?". И если нет веской причины, то данные о таких несознательных гражданах отправят в МВД - по месту жительства.

- Про боязнь приезда москвичей пишут и из других регионов. Белгородцы рассказывали, что на одной крупной фирме директор издал указ, что все кто был в Москве или общался с москвичами обязаны уйти на 2-недельный карантин. Это нормально вообще? Мы же одна страна? - задаем вопрос Фадееву.

- Есть такая проблема, да, - отвечает глава СПЧ. - А многие граждане других регионов, которые работали в столице, сейчас возвращаются домой. И что же их не пускать что ли? Это неправильно, просто категорически. И вообще идея закрыть границы регионов - это такой жесткий карантин. И подобные решения, безусловно, должны приниматься на федеральном уровне. Такая региональная вольница, по-моему, не уместна.

НИ ВЫПИТЬ, НИ ЗАКУРИТЬ

Ну а в некоторых регионах под эгидой борьбы с коронавирусом, решили побороться еще и с зеленым змием. Сразу несколько областей и республик вместе с ограничениями на выход из дома ввели ограничения по продаже алкоголя - от полного до частичного. Мол, спокойнее будут сидеть, а то "накарантиниться" народ так, что из самоизоляции не выйдет. Рассказываем.

Впереди планеты всей в этом смысле оказалась Якутия, там полный сухой закон на период самоизоляции ввели раньше чем где-либо, еще 31 марта. Правда только в некоторых городах, которые по заявлению главы региона Айсена Николаева являются "воротами Якутии", то есть туда приезжают, там и основные очаги возможных заражений. Да и нечего пьянствовать по домам. По правде говоря, жители республики перед этим за два дня выходных смели с полок магазинов недельный запас спиртного. И поползла вверх преступность на почве пьянства. А у якутов, как считают ученые, организм особо восприимчив к алкоголю.

Якутия ввела полный сухой закон на период самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следом выступила Тува. Там запретили продажу горячительных напитков аккурат с 1 апреля. Народ даже сначала подумал, что это шутка. Оказалось - нет, и начиная с "Дня дураков" и на неопределенный срок в Туве тотальный сухой закон. Зампред краевого правительства Андрей Гурулев объяснил это тем, что вместе с режимом самоизоляции выросло количество правонарушений, совершенных в пьяном угаре. Так что попили и хватит.

В Башкирии не стали поступать так же жестко с народом, и просто сократили время работы винных отделов до 18:00. В Хакасии вовсе решили, что тот, кто хочет скоротать себе вечером на самоизоляции с бутылочкой, должен позаботиться об этом до 15:00, потом не купишь ничего. В Карелии — пошли дальше — ограничили время продажи спиртного до 14:00. Ограничения на продажу алкоголя думают ввести и Красноярском крае. Везде пояснения примерно одни - у нас тут самоизоляция, повышенные меры безопасности, а тут вы со своим алкоголизмом. Чем меньше пьяных, тем больше порядка.

Так-то оно так, но народ стонет. Мы что, школяры? Сами не разберемся когда пить, а когда нет.

- Мне кажется, все это популизм, - комментирует эти шаги региональных властей Фадеев. - Вот, мол, мы принимаем меры и закрываем магазины с алкоголем. Кое-где даже хотят остановить работу табачных фабрик. Конечно, табак - это вред. Но вообще-то 40 миллионов курящих в России. И не дай бог вот такое закрытие табачных фабрик приведет к дефициту сигарет. Это вызовет очень серьезное социальное напряжение. Мы еще помним, как на закате Советской власти был дефицит алкоголя и сигарет. Народ это крайне раздражало. Не надо до этого доводить.

ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫЕ КАРАНТИННЫЕ ДЕЯТЕЛИ

Порой доходит просто до абсурда на местах.

- В маленькой селе Новоильинское в Бурятии представитель администрации набросилась в магазине на пенсионера без маски и чуть не довела дедушку до инфаркта, - рассказала "КП" жительница села Роксана Родионова. - Она начала орать на испуганного пенсионера, который впервые за несколько дней вышел в магазин. И на продавщицу, которая "посмела его обслужить". Когда те возразили, что масок в местной аптеке нет, это оказалось не оправданием. "Шейте сами, закажите через интернет". Серьезно? Дедушка даже не в курсе, что такое вообще — этот интернет. Меры, конечно, должны быть, тут даже спорить не о чем, но разве такие?

Еще пример. Владелец РМК (Русской Медной компании), уральский олигарх Игорь Алтушкин закупил в Китае 10 миллионов масок и 1000 защитных халатов и перчаток для уральских врачей. Но таможня их не пускает! Не хочет ввозить товар, как гуманитарную помощь и требует заплатить 30% от стоимости груза. Но на маски Алтушкин и так уже потратил $1 миллион и отваливать еще кругленькую сумму не хочет.

Игорь Алтушкин закупил в Китае 10 миллионов масок и 1000 защитных халатов и перчаток для уральских врачей. Но таможня их не пускает! Фото: Донат Сорокин/ТАСС

На Сахалине решили изолировать в пансионате целый самолет семей, только что прибывших из Тайланда. Люди скандалили и возмущались - почему они не могут у себя дома на карантине посидеть-то?

В Саратове устроили многочасовую давку и очереди в пунктах выдачи спецпропусков для передвижения по городу. В итоге люди толпились у дверей администраций районов города, многие без масок. Какие тут антисанитарные нормы? Ситуация дошла до спикера Госдумы Вячеслава Володина, выходца из этого региона. И он потребовал принять меры. Выдачу пропусков временно отменили.

- Ой, все это тоже очень спорно и сложно, - говорит Фадеев. - Конечно, правильно, что когда люди приезжают из-за границы они должны побыть в самоизоляции. Тем более, что известны случаи, когда не только из квартир выходят, но из больниц сбегают зараженные. Но все-таки, надо убеждать людей соблюдать режим. Никто не имеет права без введения спецрежима ЧС изолировать человека, это конечно нарушение прав. Но сейчас эпидемия. И ситуация очень тонкая. Меры принимать все равно надо и не бояться их обсуждать спокойно, без истерик. И, конечно, просчитывать, как на эти меры отреагирует население.

А КАК У НИХ

В Испании нельзя перейти даже на соседнюю улицу. Всех нарушителей ловит и штрафует патруль.

Во Франции все закрыто как минимум до 14 мая.

В Грузии введен режим ЧС, комендантский час и запрет на продажу алкоголя. И это в Грузии!

В Китае на карантин была закрыта вся страна.

Ну а президент Филиппин просто приказал расстреливать тех, кто нарушит карантин.