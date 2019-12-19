"Женила его на себе": Подольская рассказала о жизни с Пресняковым

Наталья Подольская девять лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Пара воспитывает сына Артемия. Однако между влюбленными не всегда была идиллия. Они расставались, а свадьба и вовсе состоялась по инициативе певицы.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились на съемках программы "Большие гонки" в 2005 году. Сначала они подшучивали друг над другом. А потом стали присматриваться. "Глазки красивые, фигурка хорошая, руки какие красивые. А еще поет прикольно как. Первая фраза, которую я сказал Тусе, когда ее увидел: «Ну что, крошка, поплаваем в бассейне?». Уверен был, что мне дадут по лицу. Но получилось обратное", - заявил Владимир Преснякров в интервью mir24.tv.

Певец признался, что влюбился в Подольскую практически сразу. Они стали жить вместе. Наталья тогда не знала, что ее избранник был официально женат на модельере Лене Ланской. "Мне друзья рассказывали, что они с Леной были в стадии расставания. О том, что он женат, я узнала от Игоря Николаева. Я обалдела, если честно. И мы тогда расстались на полгода", - призналась артистка.

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Однако вскоре она поняла, что не может жить без Преснякова: "Я его бросила, я и вернула обратно. Это было Рождество. Увидела его обалденный новогодний номер с Леонидом Агутиным. Он был там какой-то красивый, возле телевизора слюни потекли, вот я и решила позвонить".

Они прожили гражданским браком пять лет, но к свадьбе, как отметила Наталья, дело не шло. Ее стал этот вопрос очень обижать и оскорблять. "Я впервые в жизни захотела пост держать, исповедоваться и причаститься. Это был 2010 год. Я пришла к батюшке, очень много плакала. И батюшка меня тогда ошеломил. Он сказал: «А я не могу тебя причастить. Ты сознательно живешь в грехе»", - вспоминает звезда.

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Исполнительница не скрывает, что тогда ее эти слова очень задели. "Я поставила вопрос ребром. И женила его на себе", - завила вокалистка.

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Сейчас Подольская и Пресняков по праву считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Успехом своего крепкого брака они называют взаимное уважение и дружбу. "Мы друг друга не задавливаем. Это очень важно - дружить со своей второй половинкой. Важно, чтобы можно было посмеяться вместе", - заключила Натлаья Подольская.