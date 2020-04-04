Русские, застрявшие в Аргентине: нам предлагали вылететь с пересадкой в Мадриде. Но это центр эпидемзоны, мы не хотим заболеть там!

Со всего мира продолжают стекаются просьбы об эвакуации россиян, которым не повезло застать коронавирусную блокаду за рубежом (в основном в турпоездках). В их числе — Елизавета Зубарькова и её муж Сергей Четвериков, сейчас находящиеся в Буэнос-Айресе.

— Мы отправились в путешествие по Северной и Южной Америке ещё в октябре, без обратного билета. Карантин застал нас в Аргентине, 19 марта здесь запретили все внутренние перемещения. Мы сразу связались с посольством РФ, в «чате застрявших» нас тут около 140 человек.

Мы все вынуждены продлевать отели, тратя последние деньги. Некоторым уже нечего есть. К нескольким людям, живущим на квартирах, приходили полицейские, потребовали никуда не переезжать, взяли подписку о невыезде — вернее, о невыходе из апартаментов: боятся, вдруг европейцы больны и разнесут коронавирус. Есть семейная пара с тремя детьми, они прилетели рожать в Аргентину (предполагаю, что один из супругов — местный гражданин) и теперь вынуждены ждать эвакуации с грудным ребёнком.

Посольство РФ уверяет, что своевременно подало списки «в Центр» — но в очередь на вывоз, похоже, нас пока не поставили. Возможно, наверху считают: мы не в худшей ситуации и можем подождать.

[Прим. ред.: действительно, в других странах проблемы «руссо туристо» куда серьёзнее. Например, тот факт, что в Индии местные после введения карантина порой проявляют к иностранцам агрессию, в диалоге с «КП» не отрицал даже индийский политолог.]

Дипломаты договорились для нас о платном вывозном рейсе из Буэнос-Айреса на конец марта — примерно за 80 тыс. руб., с пересадкой в Мадриде. Но это очень дорого, да и Испания — один из центров эпидемзоны коронавируса. У нас на такой вариант согласились лишь четыре человека. Зато тех, кто отказался, потом назвали «безответственными». Но даже и этот вывозной рейс отменили: мол, четверо — слишком мало для целого самолёта.

Всё, что мы можем сделать — заполнять формы на Госуслугах. Мы не нахлебники, можем и заплатить разумные деньги за обратный рейс. Но мы, все 140 человек, просто хотим, чтобы нам хотя бы сказали сроки эвакуации. А сейчас такое ощущение, что о нас все забыли...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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