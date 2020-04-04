Иисус с Патриарших, которого забрали в полицию за прогулку с собакой: «Да, я назвал полицейских фашистами»

4 апреля на Патриарших прудах в Москве задержали местного жителя, который гулял с собакой. Полицейские запихали мужчину в служебное авто, а собаку оставили на улице. Пес по кличке Платон испугался и убежал. Умное животное нашло дорогу домой — его встретила жена задержанного у подъезда.

История вызвала шквал негодования в социальных сетях. «Комсомольская правда» связалась с задержанным москвичом. Его зовут Иисус Воробъев — имя по паспорту. У него своя марка дизайнерской одежды.

— Сейчас мы с адвокатом в отделе полиции. Сижу здесь уже пять часов. Считаю, что в своем рапорте полицейские приврали. Они написали, что я гулял с собакой на огороженной барьерами и лентами территории. Но никаких барьеров и лент не было! — рассказал корреспонденту kp.ru житель Патриарших.

Иисус зачитал выдержку из протокола сотрудников полиции:

— На предложение покинуть огороженную зону гражданин ответил отказом, так как живет где-то рядом. Начал выражаться нецензурной бранью. Я попросил снова покинуть территорию, но гражданин снова ответил отказом и нецензурной бранью, — гласит служебный рапорт.

Пес по кличке Платон испугался и убежал. Умное животное нашло дорогу домойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Гнусное вранье! — комментирует слова полицейских Иисус. — Никакой брани не было. Ко мне применили физическую силу, а в рапорте написали «взяли под руки». Я просил их дать возможность отвести собаку домой, но животное просто бросили. Я назвал их фашистами — это правда. Как в фильмах про фашистов, где ребенка отбирают у матери. Так и они — собаку в одну сторону, а меня в машину потащили. Это беспредел и полный бандитизм.

Москвич не отрицает, что гулял у пруда на Патриарших.

— Собаке же надо где-то гулять! Я не знаю, больше это 100 метров от моего дома или нет — рулетку с собой не ношу, но это почти рядом. Но я ведь ничего не нарушал — там же можно находиться, ограждений не было. Кстати, на видео, которое предоставили очевидцы kp.ru, видно, что ограждение рядом с тем местом, где задержали Иисуса, есть.

Пока москвич не знает, будут ли его штрафовать за нарушение условия полной изоляции — 4000 рублей, или добавят еще административку за сопротивление законным требованиям — 500-1000 рублей или до 15 суток ареста. Точно будет известно в понедельник, 6 апреля. На эту дату назначено судебное заседание.

Воробьев не отрицает, что гулял у пруда на ПатриаршихФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили:

— 4 апреля при патрулировании парковой зоны на Патриарших прудах, которая сейчас закрыта для посещения, был замечен мужчина. Он долго находился на территории сквера вместе с собакой. Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными.

Поскольку молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его и доставили в отдел. Собаку забрала жена задержанного. В течение нескольких часов мужчина отказывался называть свои данные сотрудникам полиции. В отношении гражданина составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770939" frameborder="0"></iframe> В Москве полиция задержала мужчину во время прогулки с собакой, а животное убежало.

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