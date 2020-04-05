Ксения Собчак "подстрелила" пытавшегося сбежать Богомолова

На своей странице в Инстаграме Ксения Собчак разместила уморительный ролик с хежтегом #оставайсядома #стопкоронавирус. И с собственным комментарием: «Вчера арестовали Иисуса, а я застрелила Иуду!»…

xenia_sobchak Собчак наказала пытавшегося сбежать Богомолова

Иуда, судя по контексту, - это ее муж режиссер Константин Богомолов. На экране он лезет через высокий кирпичный забор, словно алкаш, который пытается выбраться из заточения в магазин.

«Ты куда полез, куда полез? – звучит закадровый голос жены. Тыдыщ – выстрел в спину. Подстреленный муж валится на землю.

«Сиди дома!», - в кадре появляется Ксения Собчак, задувая «дуло револьвера».

Этот ролик за три часа собрал почти миллион просмотров. И кучу одобрительных комментариев от «гениально!» до «хоть кто-то в адеквате», в смысле - не теряет чувство юмора в адовой ситуации. "Оскара ему!!! Истерика полнейшая".

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре прошлого года. Их бракосочетание прошло в пятниц 13 числа. Во Дворец бракосочетания № 1 (в народе именуемый Грибоедовским) новобрачные прибыли в катафалке, дверь которого украшала надпись "пока смерть не разлучит нас". Таким образом молодые с первых дней своей супружеской жизни дали понять, что скучной она не будет. Что они будут смеяться (не глумиться!) над собой и над "незыблимыми традициями". Собственно, их новый ролик - очередной пример верности себе.