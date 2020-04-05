Ритуальные компании начали включать в перечень услуг «похороны на удаленке»

Заявки на похороны приходят удаленно: онлайн или по телефону. Представитель агентства приезжает на адрес в медицинской маске и перчатках. Само прощание проходит в ритуальном зале крематория или на кладбище. Ссылку на прямую трансляцию с похорон отправляют оговоренному кругу лиц.

Также ритуальные компании начали заключать контракты с киношниками, которые могут профессионально организовать онлайн-трансляцию проводов в любую точку мира, где живут родственники умершего. Родные из-за карантина не смогут приехать лично проститься с умершим, но смогут все увидеть в режиме онлайн.

- Сейчас свободы передвижения нет из-за карантина. А люди умирают и от других тоже вещей, не только от коронавируса, - говорит «КП» документалист Лана Паршина. - Я перепрофилирую сейчас свою производственную компанию (которая снимала документальные фильмы) на то, чтобы предоставлять услуги онлайн-похорон. Я могу организовать съемки и технические возможности трансляции. Я могу найти в любой точке планеты, хоть в Зимбабве, возможность снять онлайн проводы человека. В любой точке планеты у меня есть друзья, знакомые – профессионалы. Что такое онлайн-трансляция – важно правильно выставить камеры. Причем, в условиях коронавируса можно поставить камеры так, чтобы все шло как в реалити-шоу. Поставить камеры, протестировать, как оно работает онлайн. И чтобы люди могли видеть и проститься. Сюда входит отпевание и так далее. И есть возможность не присутствовать на похоронах физически, а смотреть их.

В Нью-Йорке онлайн-проводы уже проходят. И в онлайне оплачивают ритуальные услуги (по карточке) Там даже похороны обычные иногда отменяют. А умерших от коронавируса не хоронят, а кремируют.

В России пока еще не очень принято устраивать онлайн-трансляции проводов и кремировать. Но я думаю, что этот тренд придет и в Россию.

У нас множество примеров, когда дети учатся и живут за границей. Вот пример - Олег Тиньков болен острой лейкемией. Сейчас он находится в Лондоне на лечении. Выехать в Россию не сможет. Если с ним, ней дай бог, что случится, где его мама, часть его родных? Как можно будет проститься? Я объясняю, какой рынок. У нас достаточно людей, даже обеспеченных, которые просто ну не смогут приехать на церемонию прощания. Значит, они это смогут сделать онлайн. А для этого нужна техподдержка и люди, умеющие это организовать со стрингерами именно в той стране, где это происходит. Или, например, отправить профессионального человека с камерой туда, где умер человек, но поставить ему широкий круг задач – выбрать гроб, одежду и снять проводы, то есть, по-человечески проводить умершего.

У нас в России есть услуга, когда ухаживают за могилой, фотографируют и отправляют результат. А теперь ритуальные услуги выходят на новый уровень. И мы, киношники, перепрофилируемся и предлагаем свои возможности ритуальным компаниям.

У моего знакомого в Нью-Йорке умерла престарелая 90-летняя мать. Она была в доме престарелых во Флориде. Он не смог физически с ней проститься, заказывал онлайн-проводы. А прах ее перевезут в Нью-Йорк, захоронят к могилу к отцу.

Или, например, у моей дамы-партнера, которая находится во Франции (она 63-го года рождения), здесь застряла мама. Не уехала вовремя во Францию. И если с ней, не дай бог, что случится, а маме за 70 лет, то ее дочь не сможет приехать на похороны. А сын у этой женщины живет в Сингапуре и тоже не приедет.

Так что онлайн-похороны – это наша с вами реальность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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