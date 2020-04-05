2020-04-05T16:05:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Ритуальные компании начали включать в перечень услуг «похороны на удаленке»

Карантин внес изменения, в том числе и в традицию провожать усопшего в мир иной
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Поделиться:
Сейчас свободы передвижения нет из-за карантина. А люди умирают и от других тоже вещей, не только от коронавирусаСейчас свободы передвижения нет из-за карантина. А люди умирают и от других тоже вещей, не только от коронавирусаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Заявки на похороны приходят удаленно: онлайн или по телефону. Представитель агентства приезжает на адрес в медицинской маске и перчатках. Само прощание проходит в ритуальном зале крематория или на кладбище. Ссылку на прямую трансляцию с похорон отправляют оговоренному кругу лиц.

Также ритуальные компании начали заключать контракты с киношниками, которые могут профессионально организовать онлайн-трансляцию проводов в любую точку мира, где живут родственники умершего. Родные из-за карантина не смогут приехать лично проститься с умершим, но смогут все увидеть в режиме онлайн.

- Сейчас свободы передвижения нет из-за карантина. А люди умирают и от других тоже вещей, не только от коронавируса, - говорит «КП» документалист Лана Паршина. - Я перепрофилирую сейчас свою производственную компанию (которая снимала документальные фильмы) на то, чтобы предоставлять услуги онлайн-похорон. Я могу организовать съемки и технические возможности трансляции. Я могу найти в любой точке планеты, хоть в Зимбабве, возможность снять онлайн проводы человека. В любой точке планеты у меня есть друзья, знакомые – профессионалы. Что такое онлайн-трансляция – важно правильно выставить камеры. Причем, в условиях коронавируса можно поставить камеры так, чтобы все шло как в реалити-шоу. Поставить камеры, протестировать, как оно работает онлайн. И чтобы люди могли видеть и проститься. Сюда входит отпевание и так далее. И есть возможность не присутствовать на похоронах физически, а смотреть их.

В Нью-Йорке онлайн-проводы уже проходят. И в онлайне оплачивают ритуальные услуги (по карточке) Там даже похороны обычные иногда отменяют. А умерших от коронавируса не хоронят, а кремируют.

В России пока еще не очень принято устраивать онлайн-трансляции проводов и кремировать. Но я думаю, что этот тренд придет и в Россию.

У нас множество примеров, когда дети учатся и живут за границей. Вот пример - Олег Тиньков болен острой лейкемией. Сейчас он находится в Лондоне на лечении. Выехать в Россию не сможет. Если с ним, ней дай бог, что случится, где его мама, часть его родных? Как можно будет проститься? Я объясняю, какой рынок. У нас достаточно людей, даже обеспеченных, которые просто ну не смогут приехать на церемонию прощания. Значит, они это смогут сделать онлайн. А для этого нужна техподдержка и люди, умеющие это организовать со стрингерами именно в той стране, где это происходит. Или, например, отправить профессионального человека с камерой туда, где умер человек, но поставить ему широкий круг задач – выбрать гроб, одежду и снять проводы, то есть, по-человечески проводить умершего.

У нас в России есть услуга, когда ухаживают за могилой, фотографируют и отправляют результат. А теперь ритуальные услуги выходят на новый уровень. И мы, киношники, перепрофилируемся и предлагаем свои возможности ритуальным компаниям.

У моего знакомого в Нью-Йорке умерла престарелая 90-летняя мать. Она была в доме престарелых во Флориде. Он не смог физически с ней проститься, заказывал онлайн-проводы. А прах ее перевезут в Нью-Йорк, захоронят к могилу к отцу.

Или, например, у моей дамы-партнера, которая находится во Франции (она 63-го года рождения), здесь застряла мама. Не уехала вовремя во Францию. И если с ней, не дай бог, что случится, а маме за 70 лет, то ее дочь не сможет приехать на похороны. А сын у этой женщины живет в Сингапуре и тоже не приедет.

Так что онлайн-похороны – это наша с вами реальность.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Садовод Андрей Туманов, застрявший в США: «Москва не принимает, сижу, изолированный, в домике - варю себе борщ и варенье»

Отважный путешественник не падает духом и надеется, что скоро вернется на родину (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Герман Стерлигов против апокалипсиса: строит катапульты, селит москвичей в коровниках, мечтает о мире без электричества
Спецкор «КП» отправился в гости к эпатажному крестьянину, который предрекал опустошение городов, и узнал, что тот думает об экономическом кризисе и как намерен спасаться от пандемии
Православный священник, помогающий в реанимации парижского госпиталя: Людей с коронавирусом не лечат, им просто помогают дышать
Живущая во Франции публицист и главный редактор литературного альманаха "Глаголъ" Елена Кондратьева-Сальгеро специально для «Комсомолки» поговорила с клириком, который работает медбратом в самом очаге пандемии
Новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье: выписывать штрафы за нарушения могут сотрудники 16 организаций
В работающих организациях руководители обязаны следить за соблюдением 1,5-метровой дистанции между сотрудниками и посетителями. Рассказываем, какие новые ограничения по коронавирусу введены в Подмосковье
Новости 24
"Всегда есть те, кому хуже, чем даже нам сейчас": Яна Чурикова ответила на вопросы о благотворительности во время самоизоляции
РЖД отменяет единственный прямой пассажирский поезд в Беларусь
Союз потребителей требует ужесточить наказание для мошенников в условиях пандемии коронавируса
Семьи погибших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево получат по миллиону рублей
Губернатор Московской области рассказал, кто может работать в период самоизоляции
Минздрав посоветовал фармацевтам и полицейским носить маски и перчатки
"Осторожно, мошенники!": коронавирус породил новые виды спекуляций
Минкомсвязь создаст систему для идентификации людей, возвращающихся в РФ
Папа Римский провел мессу в Вербное воскресенье в почти пустом соборе Святого Петра
Российские магазины предложили обязать предоставлять покупателям маски
Названы профессии, которые станут невостребованными после окончания пандемии
Правительство поручило Минпромторгу в первую очередь обеспечить средствами индивидуальной защиты медорагнизации
Песков: Кризис, вызванный коронавирусом, ещё заявит о себе
Глава Роспотребнадзора: коронавирус в России пока удается сдержать от взрывного роста
Песков: Путин лично занимается ситуацией в нефтяной отрасли России
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
Песков назвал огромной нагрузкой для экономики продление нерабочих дней
Песков: Путин будет работать удалённо как минимум неделю
Военкоматы перевели на удаленную работу из-за распространения коронавируса
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестёр, умерших за полтора года до этого
Российские туристы не смогли улететь из Таиланда и поселились в заброшенном храме
Два пациента с коронавирусом погибли в Москве за последние сутки
Учёный рассказал, как изменяется коронавирус, проходя через множество людей
Британская певица Марианна Фейтфул заболела коронавирусом
Пик смертности в Италии приходится на 3 часа ночи, потому что люди засыпают и не просыпаются
Премьер-министр Испании: Европа столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны
Власти Сингапура начали бесплатно раздавать медицинские маски