В Италии запретили свадьбы и похороны из-за коронавируса
Власти Италии принимают решительные меры для недопущения дальнейшего распространения коронавируса нового типа.
Из-за введения 10 марта общенационального карантина в стране стало невозможным проведение свадеб и похоронных церемоний, сообщает CNN.
Корреспонденты телекомпании в Риме только один раз увидели, как ко входу одной церкви подъехал катафалк, священник вышел и прочитал краткую молитву.
Все учебные, культурные и развлекательные заведения закрыты, массовые мероприятия - отменены.
11 марта премьер-министр Джузеппе Конте распорядился прекратить до 25 марта всю неосновную торговлю и оказание услуг. Это означает, что граждане не смогут посещать бары, рестораны, магазины (за исключением продуктовых) и салоны красоты.
Согласно последним данным, в Италии медики выявили более 12 тысяч случаев заражения. Практически все туристические достопримечательности остаются без внимания посетителей - в основном на улицах можно встретить только полицейских.
Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»