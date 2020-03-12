В Италии запретили свадьбы и похороны из-за коронавируса

12 Март 2020 2020-03-12T13:34:03+03:00

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Власти Италии принимают решительные меры для недопущения дальнейшего распространения коронавируса нового типа.

Из-за введения 10 марта общенационального карантина в стране стало невозможным проведение свадеб и похоронных церемоний, сообщает CNN.

Корреспонденты телекомпании в Риме только один раз увидели, как ко входу одной церкви подъехал катафалк, священник вышел и прочитал краткую молитву.

Все учебные, культурные и развлекательные заведения закрыты, массовые мероприятия - отменены.

11 марта премьер-министр Джузеппе Конте распорядился прекратить до 25 марта всю неосновную торговлю и оказание услуг. Это означает, что граждане не смогут посещать бары, рестораны, магазины (за исключением продуктовых) и салоны красоты.

Согласно последним данным, в Италии медики выявили более 12 тысяч случаев заражения. Практически все туристические достопримечательности остаются без внимания посетителей - в основном на улицах можно встретить только полицейских.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU