Число заболевших коронавирусом в России на 6 апреля 2020 увеличилось до 5389

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 5389. За минувшие сутки эти ряды пополнили 658 человек из 14 регионов страны. Больше всего инфицированных обнаружили в Москве (536!), Московской(45) и Нижегородской(22) областях. Не сильно от Москвы отстает и северная столица, там 20 зараженных за сутки.

Число выздоровевших, по последним данным составляет 355 человек. 45 заболевших не смогли победить коронавирус и скончались.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что Россия в борьбе с коронавирусом идёт по оптимистичному сценарию. С ее слов, такое развитие событий стало возможным благодаря своевременно принятым мерам.

Врачи назвали самый верный симптом коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что у инфицированных, как правило, поднимается температура до 38 градусов и выше. Два сопутствующих симптома - лихорадка и озноб.