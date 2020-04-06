2020-04-05T20:09:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 6 апреля 2020 увеличилось до 5389

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на 6 апреля 20202 года
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Больше всего инфицированных обнаружили в МосквеБольше всего инфицированных обнаружили в МосквеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 5389. За минувшие сутки эти ряды пополнили 658 человек из 14 регионов страны. Больше всего инфицированных обнаружили в Москве (536!), Московской(45) и Нижегородской(22) областях. Не сильно от Москвы отстает и северная столица, там 20 зараженных за сутки.

Число выздоровевших, по последним данным составляет 355 человек. 45 заболевших не смогли победить коронавирус и скончались.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что Россия в борьбе с коронавирусом идёт по оптимистичному сценарию. С ее слов, такое развитие событий стало возможным благодаря своевременно принятым мерам.

Врачи назвали самый верный симптом коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что у инфицированных, как правило, поднимается температура до 38 градусов и выше. Два сопутствующих симптома - лихорадка и озноб.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Герман Стерлигов против апокалипсиса: строит катапульты, селит москвичей в коровниках, мечтает о мире без электричества
Спецкор «КП» отправился в гости к эпатажному крестьянину, который предрекал опустошение городов, и узнал, что тот думает об экономическом кризисе и как намерен спасаться от пандемии
Новости 24