2020-04-05T21:50:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве три священника заболели коронавирусом

Ещё у двоих батюшек симптомы болезни
Роман ГОЛОВАНОВ
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Эти случаи коронавируса не повод для ужесточения мер. Нужно соблюдать то, что уже предписано священноначалиемЭти случаи коронавируса не повод для ужесточения мер. Нужно соблюдать то, что уже предписано священноначалиемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первые случаи коронавируса обнаружили среди московских священников. Об этом сообщает рабочая группа при Патриархе Кирилле. Вот список заразившихся:— иерей Николай Рыжков, клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (Марьино, Москва);

— иерей Виктор Волков, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском города Москвы;

— иерей Георгий Дехтярев, исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле города Москвы.

Еще у двух священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден:

— протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском;

— иерей Дмитрий Карпов, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.

Напомним, что Патриарх Кирилл рекомендовал верующим воздержаться от посещения храмов. А также объехал Москву с иконой Богородицы.

— С первых дней говорили, что человек может заразиться в храме. Но, конечно, не значит, что священники подхватили заразу в церкви или от прихожан, - сказал «КП» отец Владислав Береговой. - Они могли заразиться где-то в магазине или в аптеке. Главное, что нужно понимать, священник - это такой же человек, как и все. Да, он может болеть. Ткни палец иголкой и польётся такая же кровь, как и у мирянина. Поэтому всем верующим нужно помолиться за отцов. А их пастве надо ещё внимательнее последить следить за здоровьем.

Не думаю, что эти случаи коронавируса повод для ужесточения мер. Нужно соблюдать то, что уже предписано священноначалием.

Патриарх Кирилл объехал Москву с молитвой от коронавируса.Патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил объезд вокруг Москвы с иконой Богоматери "Умиление", считающееся чудотворной, и помолился о избавлении от коронавируса в пятницу. После икону привезли в Богоявленский собор, где прошло богослужение

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ИСТОЧНИК KP.RU

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