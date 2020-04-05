Директор Льва Лещенко ответил на нападки, почему после гастролей в США артист не отправился на карантин

Ближайшее окружение Льва Валерьяновича сейчас кто где. Его жена Ирина вместе с ним в больнице в Коммунарке. И тоже с коронавирусом. Концертный директор Олег Дмитриев, который сопровождал певца в поездке в Америку и Канаду, находится на изоляции дома. Но коронавируса у него нет. А вот жена директора попала в больницу. У нее двустороннее воспаление легких, хотя с Лещенко она не общалась, и коронавирус перекинулся не от него.

- В течение недели он вместе с женой Ириной пытался вызвать врача в свой загородный дом в Подмосковье, - рассказал Олег Дмитриев. - Никто к нему не ехал. Потом, когда совсем стало плохо, заболела грудь, он поехал в Коммунарку самостоятельно. Кстати, и на мои вызовы врачи не реагировали, когда я говорил, что прилетел из Нью-Йорка, что был в контакте с Лещенко, пока не вмешалась министр здравоохранения Московской области. Только тогда приехали взять у меня анализы. Они были отрицательными. Не было воспаления легких. Но я каждый год делаю прививку от гриппа по совету Лолиты Милявской. В этом году сделал комбинированную прививку не только от гриппа, но и от пневмонии, и не заболел. Лева прививку не стал делать, он противник этого.

- Как его жена себя чувствует? У нее тоже коронавирус?

- Никто не может понять. У нее один анализ положительный, а другой - отрицательный. И у Левы примерно так - первый анализ был положительный, а второй и третий - отрицательные. Значит, коронавирус не подтвержден. Он до сих пор не знает, откуда пневмония у него взялась. Но сейчас вроде бы все нормально, завтра, надеюсь, его выпишут.

Концертный директор рассказал, что Лев Лещенко плохо себя чувствовал уже в Америке, но два концерта отработал на ура. До этого выступил в Канаде.

- Мы не могли не полететь за океан, все билеты были проданы, хотя в мире уже началась эпидемия. А когда мы вернулись, его постоянно приглашали то на одну передачу, то на другую… Лева объяснял, что он только что с гастролей, что плохо себя чувствует. Но никто слушать не хотел, уговаривали. А он такой человек – безотказный. Для Левы существует только слово – «надо». Однажды он с катетером вышел на сцену и провел концерт, никто не заметил.

Его пригласили на концерт в честь космонавтов в театр Российской армии. И он, конечно, туда поехал. Потом канал «Россия» позвал на запись передачи, посвященной памяти Валентины Толкуновой, Лева сперва отказался. Но на следующий день позвонил кто-то из руководителей телеканала со словами: «Валя обидится на тебя и тебе не простит на том свете, если ты не придешь на программу …»

- У меня обостренное чувство справедливости, поэтому хочу ответить всем, кто кричит в адрес Левы: да, как он мог, больной, ходить на телевидение, на вечеринки к друзьям, на концерты?! – заступился за Льва Валерьяновича его директор Олег Дмитриев. - Вот Пласидо Доминго никто не упрекнул в том, что он по просьбе зрителей вышел на сцену. На Леву же все накинулись как из подворотни.

Лева - сентиментальный человек, его уговорили. И потом же - осудили за участие в вечере памяти. Мне звонила возмущенная Лариса Рубальская: «Как же он мог прийти?! Я с ним рядом сидела». Дальше был день рождения у сестры Игоря Крутого, куда Лева заехал на 20 минут, поздоровался и уехал. И Олег Газманов сказал, мол, он теперь сидит дома и с ужасом ждет, когда после встречи с Лещенко у него начнется коронавирус.

При этом – с момента нашего приезда из Америки, с 11 марта, и до сегодняшнего дня ни один человек ни в нашем коллективе, ни среди артистов, ни в компании, в которой сидел Лева, коронавирусом не заболел. Почти все, кто с ним контактировал, сдали анализы. Результат отрицательный. Некоторые – Игорь Крутой и Геннадий Хазанов – отказались: «Ничего сдавать не будем. Мы хорошо себя чувствуем».

- Как же тогда заболел музыкант Игорь Николаев?

- У Николаева коронавируса нет, анализы отрицательные, у него пневмония. Он на третий день после Левы попал в больницу в Коммунарке. И у моей жены, которая с Левой не контактировала, тоже двустороннее воспаление легких. Откуда взялась – не знаю.

Еще до поездки в Америку в Москве была эпидемия ОРВИ, которую мы не заметили, потому что – сезонная болезнь. Помню, я пил жаропонижающие лекарства на случай, если в аэропорту будут проверять температуру. Но ее не проверяли. Ни у нас, ни в Штатах, ни в Канаде – нигде. Вернулись из Америки 11 марта. И слегли – у меня, и у Левы ОРВИ обострилась.