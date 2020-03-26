«Жаловался, что приболел»: Игорь Николаев доставлен в больницу с подозрением на коронавирус

В главную «коронавирусную» больницу в Коммунарке госпитализирован еще один знаменитый пациент. Вслед за Львом Лещенко к медикам обратился 60-летний Игорь Николаев, у которого уже взяли анализ на Covid-19. Как сообщает интернет-издание «112», диагноз певца предварительно положительный.

Ни сам артист, ни его администратор на звонки прессы не отвечают. Между тем, kp.ru удалось связаться с другом Николаева Иосифом Пригожиным.

- Мы с Игорем разговаривали позавчера, он жаловался, что простыл после гастролей, - сообщил kp.ru продюсер. – Мы ведь готовим концерт в Крокус Сити Холле 11 ноября, посвященный его юбилею, я выступаю организатором. А кроме того, записали на днях произведение к Дню Победы. Обсуждали различные рабочие моменты, он был в нормальном состоянии. Обычная легкая простуда. К сожалению, о его здоровье сейчас мне ничего не известно.

Пригожин напомнил, что для всеобщей безопасности всем сейчас нужно оставаться дома.

- Мы с Валерией отменили все встречи, кроме контрактных обязательств, например, телепроекта «Маска», - уточнил продюсер.

Напомним, со вторника 24 марта в больнице в Коммунарке находится 78-летний Лев Лещенко и его 66-летняя супруга Ирина. Накануне состояние Народного артиста РСФСР ухудшилось, врачи вынуждены были экстренно перевести его в реанимацию. К счастью, сегодня, по данным источника «КП» в здравоохранении, Льву Валерьяновичу стало лучше.

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