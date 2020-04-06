Русские туристы, застрявшие на Шри-Ланке: Некоторым из нас не продают даже воду

На Шри-Ланке я уже три недели. В Москву должна была вернуться 31 марта, но не вышло. Из-за «чумы 2020 года» рейсы отменили, границу закрыли.

Мой туроператор до последнего не менял билеты, говорил: все в порядке и мы сможем улететь, как планировали. В 20-х числах марта, когда начали отменять рейсы, нам с огромным трудом удалось договориться непосредственно с авиакомпанией об обмене билетов с вылетом на неделю раньше.

Но эти новые билеты нам так и не выслали. Мол, приезжайте в аэропорт 24 марта, а билеты якобы получите на месте. Но за час до выезда в воздушную гавань Коломбо нам сообщили: этого рейса тоже не будет. Правда, что делать дальше — не сказали.

ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ ЗА ДВЕСТИ ТЫСЯЧ

«Руссо туристо» (их на Шри-Ланке, по разным данным, от 800 до 1,5 тыс. чел.) разделились на две группы. Одни на последние деньги решили остаться жить здесь, боясь, что даже с новыми билетами улететь не смогут. Другие — всё же рискнули:

— Первоначальный рейс, которым мы должны были вернуться в Москву, отменили, деньги авиакомпания не вернула. Мы с женой купили новые билеты уже другой авиакомпании. Этот рейс отменили за день до вылета. Пришлось покупать билеты в третий раз… и — удачно, мы дома! — рассказал мне житель Москвы Николай.

Сколько они потратили на коммерческую эвакуацию — я спросить постеснялась. Последний самолет со Шри-Ланки в Россию улетел 2 апреля, билеты на него я видела один раз по цене от 200 тысяч рублей за место без багажа. В посольстве РФ на Шри-Ланке нам посоветовали ждать эвакуацию. Которая, по всей видимости, состоится не скоро.

С тех пор прошло две недели, и всё это время нас мучает лишь один вопрос.

Посреди улиц - умывальники с мылом и бесплатным антисептикомФото: Анастасия КУРДЮКОВА

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?

Раз улететь домой пока не можем, нужно что-то решать с жильем. За последнюю неделю мы с подругой сменили три отеля в поисках самых дешевых. Сколько времени ещё проведем на Шри-Ланке? Деньги заканчиваются. Нужно экономить. Недели на две средств хватит. А если придется остаться на месяц или два?

Потихоньку начинаю паниковать. Недорогое жилье оказалось найти не просто. Да еще и у самого океана, чтобы не было проблем с полицией из-за нарушения комендантского часа, если захочется искупаться (пандемия пандемией, но я всё же в отпуске!).

А остров живёт своей жизнью. Вернее, существует. С 20 марта на Шри-Ланке введен комендантский час, магазины и кафе не работают. На улицу выходить нельзя ни туристам, ни местным. Повсюду полиция, нарушителей могут задержать на 14 дней. Передвигаться — только в пределах отеля. Окно в комендантском часе сначала появлялось раз в два-три дня на пару часов, когда можно было выйти в магазин или на пляж. Но теперь «час Х» растягивается на неделю, а в некоторых районах — на две. Без каких-либо перерывов.

Закон суров, но если не попадаться на глаза «полицаям» — жить (и даже выходить) можно. Продолжаем искать дешёвое жильё. Местные боятся сдавать комнаты туристам — «из-за нарушения карантина» могут быть проблемы с полицией. Когда стучишь в дом, многие даже окна не открывают. Из-за двери тихонько говорят, что помочь не могут. Те, у кого есть «схемы» с властями, открыты. Но и цена соответствующая.

Обходим 15 домов в Унаватуне. В трёх нас соглашаются заселить. В первых двух — дорого. В последнем — условия в комнате ещё хуже. Зато с завтраком. Заселяемся.

И тут владелец «меблированных комнат»… вызывает полицию.

Считается, что в Китае эпидемия возникла на мокром рынке, но тут они работаютФото: Анастасия КУРДЮКОВА

СПАСИБО МЕСТНЫМ, ЧТО КОРМЯТ

Удача всё же поворачивается к нам лицом — офицеры лишь проверяют, сколько времени мы здесь живем и не выезжали ли на экскурсии в центр страны. Если «сидите ровно» больше 14 дней, принимают радушнее. Считается, инкубационный период коронавируса за это время проходит.

Я-то ещё переживала, что не успела ничего посмотреть, все достопримечательности закрыли, едва мы прилетели. Оказалось, если бы таскались по стране, в дом нас точно не пустили бы.

Ладно, крыша над головой есть. Теперь — еда.

Окно в комендантском часе, когда что-то можно купить, в последний раз в Унаватуне было 1 апреля. Следующее — 6-го.

В нашем «отеле» в стоимость включен завтрак. Омлет, тосты, кофе и сок. Моё нынешнее меню — остатки от былой роскоши. Пока была надежда, что нас «вот-вот эвакуируют», обедать и ужинать мы ходили в кафе (оно работало на пляже под «крышей» полиции). Но и обед на двоих там стоил дороже, чем этот номер с завтраком.

В голове лишь одна мысль: а дальше? Боимся, не хватит денег на жилье, если до конца апреля нас не эвакуируют.

Ищем еду. Если в Унаватуне бывают окна в комендантском часе и открывают магазины, то в других регионах сложнее. В Негомбо перерыва в комендантском часе не было почти две недели. В «магазины для местных» туристов не пускают. Были случаи, что при виде европейцев закрывали двери изнутри. В телеграм-чатах, где общаются соотечественники, люди пишут, что даже воду купить не могут.

Как не умираем с голоду? Одним помогают аборигены, покупают еду по списку и приносят вам домой. Другим подсказывают, где можно взять из-под полы. Но ценник завышен. Если в Унаватуне бананы стоят примерно 40 рублей за килограмм, то в Негомбо — в четыре раза дороже. И такая во всём. По российским меркам недорого. Но не когда заканчиваются деньги.

…Тревожное время летит быстро, вот уже и обед. Бананы и ананасы, от которых, простите, уже подташнивает. Несколько палаток недалеко от пляжа все еще работают. Если заранее напишите смс владельцу, что именно хотите купить, он взвесит фрукты и скажет, во сколько подойти.

Ужинать ходим к местным. Одна семья буддистов бесплатно кормит туристов. Спагетти, рис или что-то из национальных блюд. Очень вкусно. Говорят, можно приводить и друзей, если у них не всё ладно. Нас именно так сюда пригласили знакомые с Украины, которые, как и мы, не смогли вернуться домой.

Беда сближает.

И вновь мысль: а дальше?

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