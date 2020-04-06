2020-04-06T13:30:19+03:00
Общество

Иисус, задержанный во время прогулки по Патриаршим, предстал перед судьей в кителе и черной маске

В заседании возникла заминка
Семен ЕЛЕНИН
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В Пресненском суде сегодня будут решать участь москвича по имени Иисус Воробьев.В Пресненском суде сегодня будут решать участь москвича по имени Иисус Воробьев.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Пресненском суде сегодня будут решать участь москвича по имени Иисус Воробьев (да-да, в паспорте у него так и написано).

Напомним, мужчина - участник одной из самых громких историй минувших выходных. Он был задержан на Патриарших прудах (оставим пока шуточки про пересечения с сюжетом бессмертного романа «Мастер и Маргарита») во время прогулки с собакой. В соцсетях активно разошлась видеозапись, как гражданина Воробьева крутят полицейские и «пакуют» в автозак. А вот собаку его в отдел полиции не взяли. И псу по кличке Платон пришлось добираться до родного подъезда самостоятельно. В фейсбуках начался скандал и ор. За что схватили человека? Уже и с собакой погулять нельзя? Позже выяснились две важные детали. «Взяли» Иисуса Воробьева на территории сквера вокруг Патриарших, который был обнесен ограждениями и закрыт - как и все столичные парки во время режима самоизоляции. Сначала, насколько известно, полицейские сделали москвичу замечание. Тот в ответ потребовал соблюдать его гражданские права, но в процессе этого разговора умудрился назвать сотрудников полиции при исполнении фашистами и проклясть (это есть на выплывшем в Сети видео) их, а также их семьи. За проклятия в административном кодексе статьи пока нет. А вот за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции - есть. Наказание по ней - штраф до 1 тысячи рублей или 15 суток ареста.

Чтобы не допустить распространения инфекции, в суды теперь подозреваемых и обвиняемых стараются не возить. Вот и Иисуса, который последние два дня провел в изоляторе временного содержания Пресненского ОВД, на заседание не повезли. Он и его адвокат участвуют в процессе с помощью конференц-связи из ИВС.

Перед судьей Иисус Воробьев предстал в максимально эффектном виде. Фото: Предоставлено пресс-службой Пресненского суда

Перед судьей Иисус Воробьев предстал в максимально эффектном виде. Фото: Предоставлено пресс-службой Пресненского суда

Перед судьей Иисус Воробьев предстал в максимально эффектном виде: черный китель с блестящими пуговицами, модная черная медицинская маска и эффектный оранжевый капюшон.

- Судебное заседание пока отложено на два часа, - сообщила «Комсомольской Правде» пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая. - Сторона защита попросила время, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Сообщается, что в окрестностях Пресненского суда в эти минуты прогуливается собакой некая дама из группы поддержки Иисуса Воробьева. На своего питомца женщина повесила кусок материи с надписью «Я/Мы Платон». (Платон, напомним, кличка собаки москвича Иисуса).

В Москве полиция задержала мужчину во время прогулки с собакой, а животное убежало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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