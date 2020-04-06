2020-04-06T13:38:45+03:00
Общество

Глава НАК Кирилл Кабанов: Опасность роста преступности мигрантов растет

Глава Национального антикоррупционного комитета прокомментировал слухи о том, что гастарбайтеры начали отлавливать уток в парках для еды, и не только
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Поделиться:
Масса мигрантов остались без средств к существованиюМасса мигрантов остались без средств к существованиюФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

- Мигранты сегодня угрожают живой природе, а завтра — коренным жителям?

- Эта проблема типична для всех мегаполисов развитых стран — не только для Москвы.

- Пока органы правопорядка не подтверждают, что живность в парках съедают безработные мигранты…

- Но проблема возникла. Информации этой есть основание доверять. Подобная поведенческая модель среди мигрантов с Востока существует в большинстве европейских стран, у нас в том числе. Причина такова: масса мигрантов остались без средств к существованию. Они работали в сфере обслуживания — в общепите, клининговых компаниях, которых много в больших городах. Все это закрылось, а выехать на родину они не могут. Их пытаются разместить в других регионах - но регионы боятся, что они заразу будут переносить.

- И они остаются в Москве...

- Какая у них поведенческая модель? Они не соблюдают никаких ограничений. Собираются больше двух — в беседках во дворах и парках, по 6-7 человек, закусывают и выпивают, их женщины гуляют с детьми — и никого из них никуда не забирают.

- Почему?

- А куда их денешь? В ИВС — а кому там нужно скопление народа? Государство пытается их трудоустроить или где-то организованно разместить. Но пока закрыты границы СНГ — мы никого не можем отправить из страны.

- И что будет через неделю-две?

- Не хочу нагнетать, но возможен рост уличной преступности — воровство, грабежи, хулиганство. Государству придется усиливать патрулирование и обратить внимание на эти массовые собрания — профилактировать возможные правонарушения. Это ближайшая задача и милиции, и Росгвардии. Недовольство москвичей растет— не только в сетях — по поводу поведенческой модели наших гостей, которая уже не просто раздражает — угрожает. И вызывает вопрос: а что, закон не писан этим «гостям столицы»? Ситуация не глобально страшная пока — но риски есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правда ли, что мигранты начали от голода забивать московских уток

Куда девать России армию гастарбайтеров и действительно ли из-за корона-кризиса они пустились во все тяжкие (подробности)

КСТАТИ

МВД посчитало, сколько легальных мигрантов зависло в России

Согласно последней статистическои отчетности, которую на запрос "Комсомольской правды" официально представили в МВД, сейчас в России легально числится 2,5 миллионов трудовых мигрантов. Именно столько им выдано патентов на трудовую деятельность (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус у Бориса Джонсона: что известно о состоянии здоровья премьера Великобритании
В Госдуме назвали разумным предложение тестировать россиян на коронавирус на дому
Mail.ru Group представила обновленный ICQ с ботами и системой быстрых ответов
Главный ветврач России назвал животных, которые в зоне риска из-за коронавируса
Кремль призвал жителей России к ответственному отношению к здоровью и дисциплине
Продавать защитные маски и перчатки в России смогут только компании с лицензией
Пациент с коронавирусом впервые скончался в Бурятии
Дмитрий Песков о введении карантина для улетающих из Москвы в регионы России: "Не надо одной краской красить всю страну"
Снижение пассажиропотока аэропортов России достигло почти 90%
Названы сферы бизнеса, которые больше всего пострадают от коронавируса
Минздрав установил требования к больницам, работающим с зараженными коронавирусом
Студентам-медикам разрешили работать с больными коронавирусом
Япония планирует ввести режим ЧС в мегаполисах
В 2020 году россияне будут активнее рассчитываться банковскими картами
Путин и Пашинян по телефону обсудили борьбу с коронавирусом и сотрудничество с ЕАЭС
Тесты на коронавирус будут проводить бесплатно по ОМС
Россиянам временно не будут отключать коммунальные услуги за долги
Японский автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen переделал песню из-за коронавируса