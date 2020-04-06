Глава НАК Кирилл Кабанов: Опасность роста преступности мигрантов растет

- Мигранты сегодня угрожают живой природе, а завтра — коренным жителям?

- Эта проблема типична для всех мегаполисов развитых стран — не только для Москвы.

- Пока органы правопорядка не подтверждают, что живность в парках съедают безработные мигранты…

- Но проблема возникла. Информации этой есть основание доверять. Подобная поведенческая модель среди мигрантов с Востока существует в большинстве европейских стран, у нас в том числе. Причина такова: масса мигрантов остались без средств к существованию. Они работали в сфере обслуживания — в общепите, клининговых компаниях, которых много в больших городах. Все это закрылось, а выехать на родину они не могут. Их пытаются разместить в других регионах - но регионы боятся, что они заразу будут переносить.

- И они остаются в Москве...

- Какая у них поведенческая модель? Они не соблюдают никаких ограничений. Собираются больше двух — в беседках во дворах и парках, по 6-7 человек, закусывают и выпивают, их женщины гуляют с детьми — и никого из них никуда не забирают.

- Почему?

- А куда их денешь? В ИВС — а кому там нужно скопление народа? Государство пытается их трудоустроить или где-то организованно разместить. Но пока закрыты границы СНГ — мы никого не можем отправить из страны.

- И что будет через неделю-две?

- Не хочу нагнетать, но возможен рост уличной преступности — воровство, грабежи, хулиганство. Государству придется усиливать патрулирование и обратить внимание на эти массовые собрания — профилактировать возможные правонарушения. Это ближайшая задача и милиции, и Росгвардии. Недовольство москвичей растет— не только в сетях — по поводу поведенческой модели наших гостей, которая уже не просто раздражает — угрожает. И вызывает вопрос: а что, закон не писан этим «гостям столицы»? Ситуация не глобально страшная пока — но риски есть.

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