Вице-мэр Москвы: «Заболевание распространяется уже исключительно внутри города. Большинство заболевших никуда не ездили»

Первая волна заболевших коронавирусом, как известно, началась, когда россияне начали возвращаться из европейских стран, где эпидемия уже набрала силу, - Италия, Франция, Испания, Германия. Однако сейчас большинство инфицированных подхватили новую инфекцию, не покидая пределов не то что страны, но и города.

«Сейчас заболевание распространяется уже исключительно внутри страны, внутри города, - рассказала журналистам канала «Россия 24» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Большинство заболевших, конечно, никуда не ездили».

По последним данным, число зараженных в Москве превысило 4,4 тысяч человек (и плюс 591 новый случай за последние сутки). По словам Раковой, в столичных больницах немало пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. Среди них в том числе и молодые люди.

«Болезнь вообще не смотрит на возраст. У нас половина больных - это люди до 45 лет. И, увы на сегодняшний день уже среди умерших есть и молодые люди. Да, у этих людей были хронические заболевания. Но в любом случае, они были очень молоды. Одному человеку было 39 лет, другому 34».

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