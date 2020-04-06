Правительство разрешило продавать медицинские маски только в аптеках

Российское правительство выпустило постановление, регулирующее оборот средств медицинской защиты в стране в стране.

Самое главное:

- Постановление регулирует оборот медицинских масок, перчаток, респираторов, марли и защитных комплектов одежды;

- Корпорация «Росхимзащита» становится федеральным оператором и будет обеспечивать потребности регионов в средствах медицинской защиты;

- В каждом регионе будет один региональный оператор, который будет осуществлять оптовую торговлю средствами медзащиты;

- В течение трех дней каждый регион должен предоставить федеральному оператору информацию о запасах средств медицинской защиты и потребностях в них;

- Розничная продажа средств медицинской защиты будет идти только в организациях с лицензией на фармацевтическую деятельность (аптеках).

- Оптовые надбавки не могут превышать 10% к отпускным ценам;

- Розничные надбавки не могут превышать 10 копеек на одно изделие;

- Постановление будет действовать 90 дней, региональные власти должны обеспечить круглосуточный контроль за его выполнением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759291" frameborder="0"></iframe> Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

КСТАТИ

Что делать, если нет маски: полезные советы врачей

Во всех странах, где раскручивается пандемия коронавируса, отмечают нехватку медицинских масок. Они тут же пропадают из аптек. И народ начинает выкручиваться, кто как может: заказывает респираторы и маски в строительных магазинах (в обычных условиях их используют для защиты органов дыхания от пыли и паров краски). Делают из подручных материалов. Например, складывая одноразовые нетканые салфетки из рулона определенным образом. В Китае в разгар эпидемии в ход шли даже 5-литровые пластиковые бутыли для воды: им обрезали горлышко и надевали на голову как шлем скафандра. Что ж, перед угрозой смертельно опасной инфекции смеется тот, кто смеется последний. (подробности)