Правительство разрешило продавать медицинские маски только в аптеках
Российское правительство выпустило постановление, регулирующее оборот средств медицинской защиты в стране в стране.
Самое главное:
- Постановление регулирует оборот медицинских масок, перчаток, респираторов, марли и защитных комплектов одежды;
- Корпорация «Росхимзащита» становится федеральным оператором и будет обеспечивать потребности регионов в средствах медицинской защиты;
- В каждом регионе будет один региональный оператор, который будет осуществлять оптовую торговлю средствами медзащиты;
- В течение трех дней каждый регион должен предоставить федеральному оператору информацию о запасах средств медицинской защиты и потребностях в них;
- Розничная продажа средств медицинской защиты будет идти только в организациях с лицензией на фармацевтическую деятельность (аптеках).
- Оптовые надбавки не могут превышать 10% к отпускным ценам;
- Розничные надбавки не могут превышать 10 копеек на одно изделие;
- Постановление будет действовать 90 дней, региональные власти должны обеспечить круглосуточный контроль за его выполнением.
Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию
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Что делать, если нет маски: полезные советы врачей
Во всех странах, где раскручивается пандемия коронавируса, отмечают нехватку медицинских масок. Они тут же пропадают из аптек. И народ начинает выкручиваться, кто как может: заказывает респираторы и маски в строительных магазинах (в обычных условиях их используют для защиты органов дыхания от пыли и паров краски). Делают из подручных материалов. Например, складывая одноразовые нетканые салфетки из рулона определенным образом. В Китае в разгар эпидемии в ход шли даже 5-литровые пластиковые бутыли для воды: им обрезали горлышко и надевали на голову как шлем скафандра. Что ж, перед угрозой смертельно опасной инфекции смеется тот, кто смеется последний. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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