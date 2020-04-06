"Никто из тех, кто со мной общался, не заболел": Лещенко объяснил, почему не соблюдал самоизоляцию после возвращения из -за границы

Сегодня, 6 апреля, 78-летнего народного артиста выписали из больницы домой. Последние анализы Льва Лещенко на коронавирус были отрицательными. Хотя ему еще потребуется время, чтобы полностью восстановиться после воспаления легких.

- У меня была двусторонняя пневмония вирусного происхождения, - рассказал в эксклюзивном интервью «КП» Лев Валерьянович. - Сейчас гуляет 5 или 6 типов вирусов, не обязательно только коронавирус. Определить точно, какой именно у меня был, до сих пор не могут. Система тестов, которая существует, не очень точная.

Напомним, две недели назад Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус.

Дело в том, что 11 марта народный артист вернулся из гастрольной поездки в США и Канаду. Уже там он почувствовал себя плохо. Но все равно выступал, все билеты на его концерты были проданы. Он не мог подвести своих зрителей.

Когда же вернулся в Москву, то продолжал общаться с коллегами, не придерживался строгой самоизоляции, выезжали на разные мероприятия.

13 марта побывал на дне рождения у сестры композитора Игоря Крутого – Аллы. По словам Льва Валерьяновича он чувствовал себя в эти дни прекрасно. Тогда еще не было карантина в Москве, он не получал никаких уведомлений о необходимости самоизоляции. Через несколько дней он поехал на запись передачи к Андрею Малахову.

Письмо с требованием соблюдать карантин пришло только 16 марта, а примерно через неделю он вместе с женой самостоятельно обратился к врачам. В больнице в Коммунарке у него установили тяжелую форму пневмонии и предварительно поставили диагноз коронавирус.

За то, что Лещенко сразу после возвращения из Америки не «самоизолировался», его осудили некоторые его коллеги. В частности, его концертному директору Олегу Дмитриеву позвонила возмущенная Лариса Рубальская: «Как же Лев мог прийти на программу к Малахову?! Я с ним рядом сидела». И Олег Газманов вроде бы тоже сказал, мол, теперь с ужасом ждет, когда после встречи с Лещенко у него проявится коронавирус.

- Все, кто со мной общался, к счастью, не заболел. Все в здравии, - рассказал нам Лев Валерьянович. - А негативная волна, которая поднялась против меня, - это свойство нашего общества, которому неинтересно жить, когда нет конфликта, нет скандала… Кликушество существует, мол, почему Лещенко поехал выступать? Да потому что это работа! Жизнь продолжается несмотря на эпидемию.

По словам народного артиста, за то время, что он лежал в больнице, много глупостей было написано про него, например, что к нему не приезжала скорая помощь. Это неправда. Лещенко скорую не вызывал. А когда совсем припекло, сам поехал в больницу, как раз чтобы внести ясность и рассказать коллегам и друзьям, что с ним происходит.

- Все, кто со мной общался, к счастью, не заболели. Все в здравии, - говорит Лещенко.

Но все равно артист попросил прощения у всех, кому он доставил переживания.

Перед выпиской из больницы Лев Валерьянович поблагодарил врачей больницы в Коммунарке, особенно уникального главврача – Дениса Проценко, который тоже «принял удар на себя» - заболел коронавирусом.

КСТАТИ

Лев Лещенко: «Меня уже выписывают! Прошу прощения у всех, кому доставил переживания»

«Комсомолка» - первая, кто сумел дозвониться Льву Лещенко за все время, пока певец находится в больнице. Судя по голосу, Лев Валерьянович идет на поправку и рад нашему звонку. (подробности)

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Ближайшее окружение Льва Валерьяновича сейчас кто где. Его жена Ирина вместе с ним в больнице в Коммунарке. И тоже с коронавирусом. Концертный директор Олег Дмитриев, который сопровождал певца в поездке в Америку и Канаду, находится на изоляции дома. Но коронавируса у него нет. А вот жена директора попала в больницу. У нее двустороннее воспаление легких, хотя с Лещенко она не общалась, и коронавирус перекинулся не от него. (подробности)