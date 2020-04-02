2020-04-02T23:21:26+03:00
Звезды

Зараженный коронавирусом Лев Лещенко сильно осунулся: певец показал себя в больничной палате в Коммунарке

78-летний артист спел для поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
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78-летний певец спел для поклонников78-летний певец спел для поклонниковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Лев Лещенко впервые после болезни появился перед поклонниками. 78-летний певец вместе с женой Ириной Багудиной неделю назад был госпитализирован в специализированную клинику в Коммунарке с двусторонним воспалением легких. Позже звезде эстрады диагностировали коронавирус. Его даже положили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Позже его состояние стабилизировалось, и мэтра перевели в палату к супруге.

Лев Лещенко не только вышел на связь с поклонниками, но и исполнил для них песню "Надежда". Видео он разместил в блоге, предварительно закрыв комментарии. В ролике певец выглядит довольно бодрым, хотя и сильно осунувшимся. Оно и понятно. Болезнь до конца не отступила - у Льва Валерьяновича обширная пневмония. Ему то лучше, то хуже. Но он артист с большой буквы. Даже в больничной палате смог устроить мини-концерт.

"Еще раз огромное спасибо за этот домашний флешмоб. Никогда не думал, что вы так подхватите все это. И у нас столько прекрасных исполнителей этой прекрасной песни, что я даже теряюсь теперь. Не представляю, как я буду выходить на сцену. Это надо будет придумать нечто особенное. Я сейчас нахожусь в палате. Хочу передать вам привет. И спеть для вас всех", - обратился к фолловерам вокалист.

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С благодарностью, от всей души
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Он пожелал всем крепкого здоровья: "Берегите свой дом, берегите своих родных. И, конечно, свое здоровье. А оно у нас единственное".

Ранее поклонники решили поддержать Льва Валерьяновича в это трудное для него время. Они запустили песенный домашний флешмоб "Надежда". "Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи, всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас , вселяя любовь, веру и надежду", - обратился артист к подписчикам блога.

Напомним, о болезни Льва Лещенко стало известно через несколько дней после того, как он посетил день рождения сестры композитора Игоря Крутого. Празднование в итоге обернулось кошмаром для звезд. На торжестве присутствовал весь свет российского шоу-бизнеса. Многие после торжества, узнав о диагнозе Лещенко, поспешили сдать тесты на коронавиирус.

Болезнь Лещенко мог подцепить во Франции. 11 марта он возвращался с гастролей по США и Канаде. Изначально вылететь в Москву исполнитель хита "Соловьиная роза" должен был напрямую из Америки, но из-за неблагоприятных погодных условий оказался в Ницце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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