Лев Лещенко: «Меня сегодня выпишут, по всей вероятности, и я прошу прощения у всех, кому доставил переживания»

«Комсомолка» - первая, кто сумел дозвониться Льву Лещенко за все время, что певец находится в больнице. Судя по голосу, Лев Валерьянович был рад нашему звонку.

- Настя, вы первая, до вас ни с кем из журналистов в больнице не разговаривал, потому что ничего не было ясно. А сегодня твердо могу сказать: у нас с женой Ириной последние анализы отрицательные, нет никакого коронавируса, - сообщил любимый певец миллионов. - Утром к нам заходили врачи. Я им говорю: «Мне пора бы домой, мы в больнице уже 15-й день». Они согласились - нет смысла держать нас в Коммунарке, тем более здесь все равно гуляет инфекция. По всей вероятности, меня выпишут.

Мы с женой сейчас идем на компьютерную томографию, возможно, есть какие-то остаточные явления после воспаления легких. Но, думаю, сегодня окажусь дома и смогу свободно разговаривать по телефону с друзьями, с журналистами, которых я очень уважаю. Они сейчас делают очень важное дело. Обязательно выйду в эфир.

- Так что же у вас было, Лев Валерьянович?

- У меня было серьезное воспаление легких вирусного происхождения. Я узнал, что сейчас гуляет 5 или 6 типов вирусов, не обязательно только коронавирус. Определить точно, какой именно у меня был, до сих пор не могут.

Я очень благодарен врачам. В Коммунарке, потрясающая клиника. Здесь уникальный главврач, который принял на себя удар и рассказал, что он тоже заболел. Думаю, он хотел личным примером подарить людям надежду, мол, я покажу всем, что коронавирус это не страшно, не надо никакой паники. И я тоже, как человек попавший в эту ситуацию, хочу всем сказать, что я выздоровел, пусть не переживают за меня. Главное сплотиться против этой болезни и помогать врачам. Надо создавать настроение, чтобы у людей был позитив, чтобы они морально себя хорошо чувствовали.

- Вы, наверное, слышали, что некоторые, в том числе ваши коллеги, вас осудили за то, что вы не придерживались строгой изоляции и выезжали из дома на мероприятия?

- Все, кто со мной общался, к счастью, не заболел. Все в здравии. А негативная волна, которая поднялась против меня, - это понятно, это свойство нашего общества, которому неинтересно жить, когда нет конфликта, нет скандала… Кликушество существует, мол, почему Лещенко поехал выступать? Да потому что это работа. Ведь режим самоизоляции начался только 16 марта. Единственный раз, когда я его нарушил, это была запись программы Андрея Малахова, посвященная 10-й годовщине смерти Валечки Толкуновой. Но тогда не было карантина. Ехать или оставаться дома было личное решение каждого человека.

В день рождения сестры Игоря Крутого – это было 13 марта – мы все чувствовали себя прекрасно, не было никаких увещеваний по поводу самоизоляции. Письмо о самоизоляции к нам пришло 16 марта.

Конечно, я прошу прощения у всех, кому я доставил переживания. Но поймите, мы все так делаем: если чувствуем себя нормально – продолжаем работать. Так и я делал…

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Ближайшее окружение Льва Валерьяновича сейчас кто где. Его жена Ирина вместе с ним в больнице в Коммунарке. И тоже с коронавирусом. Концертный директор Олег Дмитриев, который сопровождал певца в поездке в Америку и Канаду, находится на изоляции дома. Но коронавируса у него нет. А вот жена директора попала в больницу. У нее двустороннее воспаление легких, хотя с Лещенко она не общалась, и коронавирус перекинулся не от него. (подробности)