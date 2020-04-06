2020-04-06T16:52:13+03:00
Экономика

Генпрокуратура потребовала разобраться с ценами на имбирь, лимоны и чеснок

Федеральная антимонопольная служба может привлечь спекулянтов к ответственности
Виктор МАТРОСОВ
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Продажи и цена лимонов за последнюю неделю марта выросли в полтора раза.Продажи и цена лимонов за последнюю неделю марта выросли в полтора раза.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Генеральная прокуратура РФ озаботилась резким ростом цен на чеснок, имбирь и лимон в российских магазинах. Надзорное ведомство поручило разобраться в этой ситуации Федеральной антимонопольной службе.

- Получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета, - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что ФАС должна дать правовую оценку действиям торговых сетей. В случае если будут выявлены признаки спекуляции, виновных привлекут к ответственности.

В марте продажи имбиря в российских магазинах выросли на 136%, а цена – на 73%, подсчитал оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Что касается лимонов, то их продажи и цена за последнюю неделю марта выросли в полтора раза. На эти продукты наблюдается ажиотажный спрос в связи с тем, что среди населения распространяется информация, что они могут укрепить иммунитет в условиях пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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