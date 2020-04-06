"Выматывайтесь из Коммунарки!": Лещенко сделал прощальное фото с врачами и укатил из больницы на "Майбахе"

Лев Лещенко выписался из специализированной клиники в Коммунарке. Последний анализ на коронавирус был отрицательным. Ну а двустороннюю пневмонию именитый артист будет долечивать дома, где, как известно, и стены помогают. Он покинул спецбольницу в Коммунарке на "Майбахе".

Лев Лещенко разместил в блоге прощальную фотографию с врачами, которые две недели спасали его от коронавируса. Он сделал снимок на память об этих непростых и тяжелых днях. "Спасибо за наше лечение. Слушайте врачей, наша медицинская школа одна из самых основательных, соблюдайте карантин", - подписал фотографию Лев Валерьянович.

leshchenko_lv Спасибо за наше лечение

78-летний певец буквально мечтал "выскочить домой". И вот, наконец, в его палату зашел врач. "Показал на пальцах «викторию» и сказал: «Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!»", - цитирует Лещенко сайт mk.ru.

Он также рассказал, как протекала его болезнь."Меня привезли ночью на скорой с температурой. Сначала мы были в палате вместе с моей женой Ириной, которая тоже температурила. Хотя у нее болезнь протекала легче. А потом у меня стал падать кислород. Стала трудно дышать. И меня на два дня перевели в реанимацию", - поведал артист.

По его словам, врачи находились за стеклом, происходил постоянный контроль всех параметров организма. Подключали разные аппараты, делали капельницы. "Кашель, температура. Я пролежал 14 дней и последние три дня начал чувствовать себя уже более-менее хорошо", - заявил Лещенко.

Напомним, о болезни Льва Лещенко стало известно через несколько дней после того, как музыкант сначала появился в эфире программы Андрея Малахова, а затем посетил день рождения сестры композитора Игоря Крутого. Шикарное празднование в итоге обернулось кошмаром для звезд. На торжестве присутствовал весь свет российского шоу-бизнеса. Многие после торжества, узнав о диагнозе Лещенко - главврач клинике Денис Проценко сообщил о коронавирусе у звезды, поспешили сдать тесты на Covid-19.