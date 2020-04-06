2020-04-06T21:06:29+03:00
Дом. Семья

Отчаянный домохозяин

Двое в комнате — я и капуста
Леонид ЗАХАРОВ
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Готовое блюдоГотовое блюдоФото: Леонид ЗАХАРОВ
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Предупреждаю: процесс трудоемкий, но сейчас хорошее время для трудоемких процессов на домашней кухне. Правда, придется аккуратно дойти до ближайшего магазина и с соблюдением всех норм безопасности купить там кочан капусты средних размеров. Остальное, будем надеяться, у вас итак есть.

Капусту разрезаем вдоль кочерыжки пополам. Потом каждую половинку еще пополам. И каждую четвертинку тоже пополам. Должно получиться восемь (ну или около того, как пойдет) примерно одинаковых кусков.

Самое трудное позади, дальше вообще никаких физических усилий.

Каждый кусок обжариваем с обеих стороны (по 5 минут) до красивого цвета на хорошо разогретой и политой оливковым маслом сковороде. Лучше, конечно, на чугунной, но уж какая подвернется. Главное — высокие бортики. Скоро поймете, почему.

Обжарили — отложили в сторонку, а сами тем временем добавляем на сковороду еще оливкового масла и выливаем соус. Готовили мы его так: 150 гр томатной пасты, по полторы чайной ложки семян кориандра и кумина (зира тоже подойдет, ее можно слегка растереть руками для пущей ароматности), чайную ложку сушеных хлопьев красного перца, 3-4 измельченные головки чеснока.

2-3 минуты соус должен побулькать на сковороде (при постоянном помешивании) и немного потемнеть.

Добавляем воды примерно на половину глубины сковороды, перемешиваем с пастой, солим, доводим до легкого кипения.

В этом месте должен прозвучать вопрос: а сахар? Правильно. Все, кто сталкивался с томатной пастой, знают ее скверный характер: не дашь ей сахара, она будет кислой. Поэтому в булькающую смесь добавляется столовая ложка белой смерти.

Выкладываем на сковороду капусту, ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Через 20-25 минут переворачиваем куски и снова в духовку на столько же времени.

Вынимаем, любуемся. Чтобы красота стала совсем уж невыносимой, добавляем немного сметаны (лучше, конечно, густого йогурта) и посыпаем зеленью.

Вот и прошел еще один день в самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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