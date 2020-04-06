Опасно ли носить контактные линзы во время эпидемии коронавируса

Коронавирус заставляет иначе смотреть на многие вещи. То, что раньше показалось бы странным, сейчас представляется совсем в другом свете. Мы учимся мыть бутылки и коробки, принесенные из магазина, соблюдать дистанцию, надевать маски, выходя на улицу.

Как быть тем, кто пользуется контактными линзами? Эти люди, в отличие от носящих очки, чаще трогают лицо руками, а вирус, по некоторым данным, может передаваться через слизистую глаз.

Причин отказываться от таких удобных линз нет. Но при их использовании необходимо соблюдать определенные правила. Это заявление сделала Ассоциация специалистов по контактной коррекции зрения, ссылаясь на исследования Американской академии оптометрии, Британской ассоциации специалистов по контактной коррекции зрения, Международной ассоциации преподавателей по контактной коррекции зрения и Европейской ассоциации врачей офтальмологов по контактной коррекции зрения.

«В настоящее время нет данных, свидетельствующих о повышенном риске заражения COVID-19 при ношении контактных линз по сравнению с ношением очков. Также нет никаких научных доказательств, подтверждающих, что ношение контактных линз является проблематичным во время пандемии COVID-19», – говорится в заявлении. Эксперты сообщают об исследовании, проведенном на 17 пациентах, инфицированных COVID-19. Оно показало, что в образцах их слез, взятых с третьего по двадцатый день заболевания, вирус не обнаружили. Это может быть доказательством невысокого риска передачи инфекции через глаза.

- Нужно помнить об основных правилах использования и ухода за линзами, которые всегда минимизируют вероятность любых инфекций или воспалительных явлений, – говорит доцент кафедры офтальмологии педиатрического факультета Национального Исследовательского медицинского Университета им. Н. И. Пирогова Ирина Лобанова.

Врач рекомендует делать следующее.

- Перед тем, как надеть линзы, тщательно вымыть руки с мылом не менее 20 секунд и высушить полотенцем.

- Заменять старую пару на новую так, как это рекомендовано (каждый день, раз в две недели или раз в месяц), а в идеале приобрести контактные линзы ежедневной замены.

- Применять раствор для ухода за линзами согласно правилам (например, не доливать раствор в контейнер и не использовать его повторно).

- Ежемесячно (а лучше чаще) менять контейнер для линз. Каждый день очищать и споласкивать его.

- Отказаться от ношения линз во время болезни, простуды или гриппа.

- Не спать в них.

Американская академия офтальмологии, правда, придерживается иного мнения. Врачи посоветовали 45 миллионам сограждан, носящих линзы, пока вернуться к очкам.

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