2020-04-07T10:17:47+03:00
Звезды

Изменившаяся до неузнаваемости Степаненко устроит кастинг женихов на глазах у зрителей

Спустя полтора года после громкого развода 66-летняя юмористка начинает новую жизнь [фото]
Елена ПЕТРОВА
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Елена Степаненко в новом шоу сменила имидж. Фото: Россия-1.Елена Степаненко в новом шоу сменила имидж. Фото: Россия-1.Фото: из открытых источников
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Развод Елене Степаненко пошел на пользу: артистка не только похудела на 40 килограммов (скинув также пару десятков лет), но и получила новую работу. В воскресенье на канале "Россия-1" стартует ее шоу с говорящим названием "Еще не вечер", где юмористка на собственном примере докажет: жизнь можно начать с чистого листа в любом возрасте.

В кадре консервативная прежде Елена Степаненко сменит имидж: она появится и в туфлях на дерзкой шпильке, и в ярком брючном костюме в сочетании с белыми кроссовками по последней моде, будет танцевать, готовить, ловить рыбу (!), шутить и, судя по всему, знакомиться с кавалерами.

- Елена Степаненко в активном поиске, она готова к новым встречам на своей территории, - многозначительно анонсируют создатели шоу.

Юмористку одели по последней моде. Фото: Россия-1. Фото: из открытых источников

Юмористку одели по последней моде. Фото: Россия-1.Фото: из открытых источников

Чтобы создать домашнюю атмосферу, студию шоу оборудовали под просторную квартиру. Модное многофункциональное пространство спроектировано, как говорят авторы, "по капризу современной Женщины с большой буквы". Здесь и зона интервью с располагающими к беседе диванами, и мастерская, а также зона активности для танцев, песен и аттракционов. Есть и особое место, в котором до поры до времени будет скрываться секретный гость.

В гости к Степаненко придут Ольга Бузова, Мария Аронова и другие знаменитости. А первым порог ее квартиры-студии переступил юморист Ефим Шифрин, перед которым Елена Григорьевна тут же улеглась на диван. Судя по трейлеру шоу, выпуски будут довольно смелыми.

Выпуски шоу обещают быть смелыми. Фото: Россия-1. Фото: из открытых источников

Выпуски шоу обещают быть смелыми. Фото: Россия-1.Фото: из открытых источников

- Я давно хотела в своей жизни что-то изменить, выйти за рамки своего творческого образа, попробовать что-то новое, - признается сама Степаненко. - И это шоу как раз то, чего мне так не хватало. Программа выходит в непростое для всех нас время. И мне так хочется хоть немного скрасить это домашнее пребывание, собрать всех у телеэкрана, чтобы побеседовать на важные для нас темы, встретиться с людьми, которые по-настоящему интересны.

Между тем, на днях из-за нового шоу Степаненко разразился скандал. Ее бывший муж Евгений Петросян заметил в кадре со съемок свою статуэтку - козла Эфраима за 2500 долларов, которого несколько лет назад купил в Израиле. "Золотой" козлик входит в перечень совместно нажитого имущества, которое юмористам еще только предстоит разделить после 30 с лишним лет в браке и выносить за пределы дома его нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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