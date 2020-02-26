Жевала и выплевывала еду: как Елена Степаненко похудела за год на 42 кг

Елена Степаненко на днях произвела фурор, впервые за долгое время появившись на публике. От помолодевшей и постройневшей артистки невозможно отвести глаз. Поклонники до сих пор обсуждают невероятное преображение 62-летней звезды.

Елена Степаненко совершила, кажется, невозможное. Дело в том, что она похудела за год на 42 килограмма.

"До похудания я весила очень много: 110 килограммов при росте 168 сантиметров. Теперь вешу 68 килограммов. Похудела за один год. И уже два года держусь в этом весе плюс-минус два-три килограмма", - цитирует бывшую супругу Евгения Петросяна издание "Антенна".

Елена Григорьевна признается, что не любит слово "похудание": "Потому что его корень «худо», что значит «плохо». Предпочитаю говорить не что я похудела, а что постройнела, похорошела".

А потом раскрыла секрет своей волшебной диеты. "Вся порция должна помещаться в ладошку, а есть надо 4, 5, 6 раз в день - сколько хотите... И вот мое ноу-хау. Как-то купила в кулинарии потрясающие пирожки с капустой, которые я обожаю с детства, а я к этому времени уже сбросила три килограмма за 10 дней. Принесла их домой, а они пахнут - сил нет. И я думаю: «Господи, ну сколько той жизни осталось? Поем я их». И я съела два пирожка вот так: откусывала, жевала, жевала, жевала до тех пор, пока никакой вкусности во рту не оставалось, и выплевывала. Так я съела два пирожка. Фактически я их выплюнула, но вкус во рту остался, и я наелась", - поделилась звезда.

s.a.drobotenko На съемке с красивой женщиной и блистательной актрисой

С тех пор она перестала соблюдать диету и стала есть все. "Но! Все, что не прожевывается, - копченая колбаса, мясо, я жую и откладываю", - шокировала Степаненко признанием.

По ее словам, когда она находитесь в гостях или на каком-то приеме, то придумала особый способ, как скрыть то, что не удается прожевать. "Накладываю в тарелочку большие листья салата. То, что не прожевываю, тихонечко на вилку или на ложку - и прячу под салат", делится артистка.

Однако не скрывает - ее правилу сложно следовать. Ведь когда жуешь, всегда хочется проглотить.

"Если прожевал до консистенции каши - ради Бога, глотай. Но если остался кусочек, то - нет. И при этом ты наедаешься, потому что мозг посылает сигнал о насыщении только через 20 минут после начала трапезы. Все мои подруги считают, что это невозможно. Одна из них говорит, что каждый раз, когда садится есть, думает обо мне, жует, но в решающий момент выплюнуть у нее не получается", - резюмировала Елена Григорьевна.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод в 2018 году. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами раздела имущества бывших супругов. А в начале декабря стало известно о том, что сатирик женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Пара долго скрывала свои отношения, но все тайное становится явным.