2020-02-26T15:59:09+03:00
Звезды

Жевала и выплевывала еду: как Елена Степаненко похудела за год на 42 кг

Бывшая жена Евгения Петросяна недавно весила 110 килограммов при росте 168 сантиметров
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Елена Степаненко совершила, кажется, невозможное. Дело в том, что она похудела за год на 42 килограмма. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЕлена Степаненко совершила, кажется, невозможное. Дело в том, что она похудела за год на 42 килограмма. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

Елена Степаненко на днях произвела фурор, впервые за долгое время появившись на публике. От помолодевшей и постройневшей артистки невозможно отвести глаз. Поклонники до сих пор обсуждают невероятное преображение 62-летней звезды.

Елена Степаненко совершила, кажется, невозможное. Дело в том, что она похудела за год на 42 килограмма.

"До похудания я весила очень много: 110 килограммов при росте 168 сантиметров. Теперь вешу 68 килограммов. Похудела за один год. И уже два года держусь в этом весе плюс-минус два-три килограмма", - цитирует бывшую супругу Евгения Петросяна издание "Антенна".

Елена Григорьевна признается, что не любит слово "похудание": "Потому что его корень «худо», что значит «плохо». Предпочитаю говорить не что я похудела, а что постройнела, похорошела".

А потом раскрыла секрет своей волшебной диеты. "Вся порция должна помещаться в ладошку, а есть надо 4, 5, 6 раз в день - сколько хотите... И вот мое ноу-хау. Как-то купила в кулинарии потрясающие пирожки с капустой, которые я обожаю с детства, а я к этому времени уже сбросила три килограмма за 10 дней. Принесла их домой, а они пахнут - сил нет. И я думаю: «Господи, ну сколько той жизни осталось? Поем я их». И я съела два пирожка вот так: откусывала, жевала, жевала, жевала до тех пор, пока никакой вкусности во рту не оставалось, и выплевывала. Так я съела два пирожка. Фактически я их выплюнула, но вкус во рту остался, и я наелась", - поделилась звезда.

s.a.drobotenkos.a.drobotenko
На съемке с красивой женщиной и блистательной актрисой
1496 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

С тех пор она перестала соблюдать диету и стала есть все. "Но! Все, что не прожевывается, - копченая колбаса, мясо, я жую и откладываю", - шокировала Степаненко признанием.

По ее словам, когда она находитесь в гостях или на каком-то приеме, то придумала особый способ, как скрыть то, что не удается прожевать. "Накладываю в тарелочку большие листья салата. То, что не прожевываю, тихонечко на вилку или на ложку - и прячу под салат", делится артистка.

Однако не скрывает - ее правилу сложно следовать. Ведь когда жуешь, всегда хочется проглотить.

"Если прожевал до консистенции каши - ради Бога, глотай. Но если остался кусочек, то - нет. И при этом ты наедаешься, потому что мозг посылает сигнал о насыщении только через 20 минут после начала трапезы. Все мои подруги считают, что это невозможно. Одна из них говорит, что каждый раз, когда садится есть, думает обо мне, жует, но в решающий момент выплюнуть у нее не получается", - резюмировала Елена Григорьевна.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод в 2018 году. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами раздела имущества бывших супругов. А в начале декабря стало известно о том, что сатирик женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Пара долго скрывала свои отношения, но все тайное становится явным.

Развод Петросяна и Степаненко: это не шутка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Евгений Петросян: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Правительство разрешило российским ВС сбивать гражданские самолёты, нарушившие границы России
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова
Ученые открыли новый временный спутник Земли
В России задержаны 47 тысяч человек, скрывшихся от уголовного преследования в 2019 году
Мишустин освободил от должности бывшую помощницу Медведева
У офиса президента Зеленского участник акции протеста поджег на себе одежду
Минздрав Польши назвал домашних котов источником коронавируса
МВД РФ назвало число погибших на службе полицейских
Ученые назвали продукт, повышающий риск рака груди
Экс-глава службы экономразведки Франции станет ведущим RT France
В Бразилии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Южной Америке
В посольстве Израиля назвали мерзкими танцы в костюмах нацистов и евреев на карнавале в Испании
Коронавирус не угрожает проведению в Канаде ЧМ по фигурному катанию
Эрдоган заявил о готовности начать «активное вмешательство» для решения ситуации в Идлибе
За деньги - можно: В Германии отменили запрет на коммерческую эвтаназию
Минздрав: в РФ не хватает 120 тысяч среднего медицинского персонала
Путин призвал доработать закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете
В Харькове вернули городскому проспекту имя Георгия Жукова
Путин призвал МВД активнее работать в Интернете, чтобы не допустить вовлечения подростков в преступные сети
ЦБ выявил более 41 тыс. поддельных купюр в России в 2019
Песков назвал "личным мнением россиянина" слова Суркова об обнулении президентских сроков
Эксперты выступили против наказания за хулиганство