2020-04-07T10:47:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В коронавирусной больнице в Коммунарке скончался известный физик

Ранее от инфекции умерла его жена
Андрей АБРАМОВ
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Мишика Казаряна госпитализировали около недели назадМишика Казаряна госпитализировали около недели назадФото: Википедия
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С 6 на 7 апреля в Коммунарке скончался Мишик Казарян — ученый с мировым именем. Он работал в столичном ФИАН им. Лебедева, занимался исследованиями лазеров. Ему было 72 года.

— Мишика Казаряна госпитализировали около недели назад в инфекционную больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Он был в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ученый скончался, — сообщил kp.ru источник

— В настоящее время занимаемся уточнением данной информации, — сообщила «Комсомольской правде» сотрудник ФИАН им. Лебедева Елена Любченко, которая исполняет обязанности пресс-секретаря вуза.

Казарян почувствовал себя плохо в 20-х числах марта. Последний раз в институте он был 16 марта. С момента ухудшения самочувствия, ни с кем из сотрудников университета он не контактировал. Вуз, как и прочие учреждения образования, закрыли на карантин.

В Коммунарку его госпитализировали вместе с супругой. Ей было 69 лет, по образованию она эпидемиолог, работала в медицинском вузе. Известно, что вирус она подхватила в общественном месте. Из-за осложнений, пожилая женщина скончалась.

Мишик Казарян был доктором физико-математических наук. Трудился в в отделении люминесценции ФИАН. Он считается одним из отцов-основателей современной лазерной физики. За это получил госпремию СССР. Обладатель нескольких почетных медалей за достижения в науке.

По состоянию на 7 апреля в Москве зарегистрировано свыше 5000 подтвержденных случаев заболевания COVID-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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