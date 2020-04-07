2020-04-07T13:20:51+03:00
В мире

Трамп объявил Луну зоной почти что жизненных интересов

Наш колумнист Сергей Мардан - про исторический указ, подписанный президентом США
Сергей МАРДАНжурналист
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Президент США Дональд Трамп подписал исторический указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах.Президент США Дональд Трамп подписал исторический указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах.Фото: REUTERS
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6 апреля 2020 года Президент США Дональд Трамп подписал исторический указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах.

«У американцев должно быть право на коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве… США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Таким образом, политика США должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц»— говорится в документе.

Дональд Трамп очевидно является большим поклонников жанра Sci Fi или как говорили при советской власти – «научной фантастики».

Трудно сказать, что послужило последней каплей к решению 45-го президента Соединенных Штатов разорвать The Moon Agreement, о существовании которого знали только историки, и официально объявить Луну новым космическим Клондайком.

Все началось в июне 2018 года, когда Трамп подписал указ о создании Космических Сил США и даже взял для них эмблему до боли похожую на логотип Звездного флота из сериала Star Trek.

Тогда все посмеялись над стариковской причудой, а это, оказывается, было частью продуманного плана.

Жалкие людишки из Конгресса толкуют про какой-то глобализм, а американский президент уже видит себя в роли Лорда-Маршала, властителя некромонгеров, покоряющих космические миры.

Сегодня ему приходится скрывать свои истинные амбиции, но нет-нет, а сквозь поток твитов и прорывается голос истинного атланта. Особенно когда Трамп говорит что-нибудь роковое вроде «Возможно, от эпидемии погибнут 100 или 200 тысяч американцев».

Пока, конечно, президенту США приходится отвлекаться на производство каких-то дурацких медицинских масок и аппаратов ИВЛ, но зато потом американские корпорации обязательно начнут изготавливать миллионы космических скафандров для будущих лунных колонистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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