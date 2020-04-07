Кремль: любые попытки «приватизации» космоса неприемлемы

7 Апр 2020 2020-04-07T13:33:09+03:00

Кремль отреагировал на информацию о том, что американский президент Дональд Трамп поручил начать добычу космических ресурсов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти РФ отреагировал на сообщения об указе американского президента на добычу ресурсов из космоса

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что американский президент Дональд Трамп поручил начать добычу космических ресурсов. Сегодня, 7 апреля, пресс-секретарь президента заявил, что любые попытки «приватизации» космоса и его ресурсом являются абсолютно неприемлемыми.

- В настоящее время я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать это как попытку приватизации космоса, ведь такие попытки были бы абсолютно неприемлемыми. В данном случае нужно, конечно, давать юридическую оценку подобным решениям, - сказал Дмитрий Песков.

Накануне американский глава Дональд Трамп подписал указ о праве США добывать ресурсы на Луне. По его указу, космос является уникальным пространством и Вашингтон не рассматривает его в качестве всеобщего достояния.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Роскосмос раскритиковал попытки присвоить себе территории других планет. По мнению специалистов, это препятствуют установлению плодотворного взаимодействия государств.

ИСТОЧНИК KP.RU