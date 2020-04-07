2020-04-07T13:33:09+03:00
Политика

Кремль: любые попытки «приватизации» космоса неприемлемы

Власти РФ отреагировал на сообщения об указе американского президента на добычу ресурсов из космоса
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Кремль отреагировал на информацию о том, что американский президент Дональд Трамп поручил начать добычу космических ресурсов.Кремль отреагировал на информацию о том, что американский президент Дональд Трамп поручил начать добычу космических ресурсов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что американский президент Дональд Трамп поручил начать добычу космических ресурсов. Сегодня, 7 апреля, пресс-секретарь президента заявил, что любые попытки «приватизации» космоса и его ресурсом являются абсолютно неприемлемыми.

- В настоящее время я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать это как попытку приватизации космоса, ведь такие попытки были бы абсолютно неприемлемыми. В данном случае нужно, конечно, давать юридическую оценку подобным решениям, - сказал Дмитрий Песков.

Накануне американский глава Дональд Трамп подписал указ о праве США добывать ресурсы на Луне. По его указу, космос является уникальным пространством и Вашингтон не рассматривает его в качестве всеобщего достояния.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Роскосмос раскритиковал попытки присвоить себе территории других планет. По мнению специалистов, это препятствуют установлению плодотворного взаимодействия государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разработка ФМБА для лечения коронавируса вошла в список перспективных вакцин ВОЗ
Запаса продуктов в России хватит минимум на два месяца
Российские ученые начали клинические исследования препаратов от коронавируса
В Кремле не нашли противоречий в заявлениях Кадырова и Мишустина
Церемония схождения Благодатного огня будет транслироваться в прямом эфире
Елена Малышева рассказала, почему всем важно носить на улице медицинские маски
"Каждый вдох - жуткая боль": Медсестра сравнила коронавирус с пулевым ранением
Песков заявил, что Лондон не просил Россию о помощи в лечении Джонсона от коронавируса
Елена Малышева: коронавирусом инфицированы по факту будут практически все
Кремль: любые попытки «приватизации» космоса неприемлемы
Кремль: участие ветеранов в мероприятиях к Дню Победы нецелесообразно из-за коронавируса