Мир после пандемии: вузы уходят на дистанционку и уже не вернутся?

Все происходит очень резко, быстро. Идет качественное переформатирование нашего привычного мира. «Комсомолка» продолжает серию публикаций о том, каким мир будет после пандемии.

Я уже рассказывал о том, какие профессии выживут, а что уйдет в небытие. Как после принудительного перехода на дистанционное образование изменятся наши школы. Что произойдет с розничной торговлей. Как пейзаж после пандемии «зачистит» идущая сейчас научно-техническая революция. И чем так опасно усиление IT-гигантов вроде Google, Facebook, Amazon и Microsoft.

Сегодня мы продолжаем разговор. Новая публикация – о судьбе современных вузов. С 6 апреля большинство наших университетов возобновили работу. Но в дистанционном формате.

Как рассказал на днях министр науки и высшего образования Валерий Фальков, все вузы, подведомственные Минобрнауки, уже перешли на дистант.

Понятно, что где-то есть технические проблемы – не у всех студентов и преподавателей есть компьютеры. Где-то не тянет интернет. Но если оценивать процесс глобально – вузы получили для многих неожиданный, но мощный «волшебный пендель».

Руководители ведущих университетов страны уже несколько лет говорили: новая система образования требует все большего погружения в дистанционные формы обучения. И сейчас, под напором далеко не самых приятных обстоятельств, это происходит. Вернутся ли после пандемии вузы в прежнее состояние с сонными лекциями и вялыми семинарами? Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов считает, что точка невозврата пройдена. По его мнению, в ближайшее время:

- Студенты все чаще будут выбирать онлайн курсы «чужих» профессоров. И это логично – если ты хочешь стать хорошим aйти-специалистом, разумнее слушать лекции преподавателей Массачусетского технологического университета, Калтеха или Бауманки. Они сейчас доступны онлайн.

- Возникнут «композитные степени». Студент сам сможет выбирать онлайн-курсы разных университетов и других организаций. А числиться будет в том учебном заведении, которое их признает и выдает диплом бакалавра или магистра. Появятся вузы-интеграторы, которые помогут выстроить индивидуальную образовательную траекторию, опираясь на самые различные курсы.

- Ноутбук на домашнем столе все же не заменит вуз. Качество обучения прямо зависит и от качества образовательной среды. Она не может вся быть виртуальной. Так что вузам придется перестраивать свое пространство. Коворкинги и лаборатории заменят лекционные аудитории. В ближайшие десятилетия человечество будет инвестировать в строительство принципиально новых кампусов.

- Грань между основным и дополнительным образованием сотрется. Люди будут набирать курсы в зависимости от того, какие компетенции им нужно получить, и не очень будут разбирать входят они в основной вузовский курс или же являются программой дополнительного профобразования.

О там, как конкретно сейчас будет происходить трансформация высшей школы я беседовал с проректором Вышки Сергеем Рощиным.

Руководители ведущих университетов страны уже несколько лет говорили: новая система образования требует все большего погружения в дистанционные формы обученияФото: Shutterstock

Без «своих» преподавателей учебы не получится

- Сергей Юрьевич, вузы довольно организованно перешли на дистанционное обучение. Но главный вопрос: а что произойдет, когда карантин закончится? Я думаю, части вузов будет комфортнее в прежних формах обучения.

- Я сомневаюсь в том, что, когда кризис пройдет, мы вернемся в прежние форматы. Сейчас освоение новых технологий происходит стремительно. И, думаю, к новшествам в системе образования довольно быстро привыкнут. Люди, которые приходят в университеты, - и преподаватели, и студенты - нацелены на то, чтобы развиваться. Так что запущен необратимый процесс.

Сейчас происходит ускоренный переход к тому, что можно назвать «цифровой университет». У каждого участника образовательного процесса – студента, администратора, преподавателя – появятся личные кабинеты. Через них они смогут получать доступ к разным ресурсам, причем не только своего вуза, обмениваться информацией, вести экспорт и импорт результатов.

Перейдем ли мы полностью в дистанционный формат? Сомневаюсь. Это, на самом деле, невозможно реализовать. Существуют важные элементы образования, для которых нужен диалог между учащимся и преподавателем.

Скорее всего, произойдет переход системы образования в некое другое состояние, где сильная онлайновая, дистанционная часть будет сочетаться с офлайн-образованием.

Нельзя, например, врача учить только дистанционно. В инженерной практике активно используют виртуальные инструменты для создания архитектурных, технических проектов. Но все равно должен быть реальный проект, в результате что-то должно полететь, поплавать, быть построено. Важны совместные образовательные практики, когда студенты вступают в диалог с преподавателем, выполняют совместные задания.

Хотя, как показывает опыт, многое, что прежде считалось невозможно сделать в онлайне, оказывает, вполне осуществимо.

Сейчас происходит ускоренный переход к тому, что можно назвать «цифровой университет»Фото: Shutterstock

Студенты приходят в университеты, особенно ведущие, за инновационным знанием, которое рождается в результате исследовательской деятельности преподавателей. Возможность передачи передовых знаний, которая происходит здесь и сейчас, в онлайне ограничена.

Про заочное образование

- Дистант – это то, что раньше называлось заочным образованием?

- Мы попали в ловушку понятий, которые сформировались еще в середине 20 века, а то и еще раньше. Что такое дистант? Заочное образование? Мы же по-прежнему делим образование на очное и заочное.

На самом деле «вирусная революция» такое деление снесла. Мы переходим к формату очного образования, которое включает в себя использование массовых открытых онлайн курсов, обратную связь с преподавателем через различные удаленные платформы и сервисы. Высшая школа экономики в этом году начала обучение по полностью онлайновой магистерской программе на платформе Coursera. Это не сборник снятых на видео курсов. Это распределенная работа со студентами, которая включает и обратную связь, и выполнение заданий, и полноценное общение преподавателей и студентов.

Назову несколько направлений, где мы можем легко перейти к таким онлайновым программам. Например, в обучение маркетингу, рекламе и связям с общественностью, медиакоммуникациям.

Про переучивание преподавателей

- Студенты-то новое схватывают быстро. Тем более, что онлайн среда для них родная. А что делать с преподавателями? Далеко не все обладают даже элементарной компьютерной грамотностью.

- Да. Изменения должны произойти в деятельности сотрудников, профессоров, преподавателей университетов.

Чтобы быть конкурентоспособными им придется осваивать технологии владения информационными ресурсами, инструментами, взаимодействия со студентами в онлайн формате. Тот, кто сможет это лучше сделать, тот и будет конкурентоспособным в академической среде. Но при этом важны и профессиональные знания, которыми человек обладает.

Естественно, возникают новые роли у сотрудников университетов, связанных с менеджментом и сопровождения образовательного процесса. Онлайн – это не анархия. Когда хочешь – тогда и смотришь лекции. Она требует поддержания электронного расписания, распределение образовательной деятельности, заданий.

Про бумажную отчетность

- Сейчас в российских вузах чудовищно много бумаг, которыми сопровождается образовательный процесс. Начиная с зачеток, от которых Вышка, кстати, отказалась еще в 2011 году, до ведомости и много чего другого.

Большая часть из этого будет переведена в электронный формат. Будет внедряться электронная цифровая подпись преподавателей, ответственных администраторов и менеджеров образовательного процесса. И это тоже принципиально изменит учебный процесс.

Про оценки в онлайн

- А что делать с оценками студентов за учебу? Отменять их? Пойди пойми кто выполняет задания – сам молодой человек или его друг, помощник, «дублер»?

- Сейчас одна из главных задач - развитие технологий оценивания. Нужно проводить идентификацию того, кто сдает экзамен или выполняет задание. И вообще отслеживать процесс проведения экзамена если он проходит в дистанционном формате.

Для этого нужно построить систему распознавания лиц. Отработать систему отслеживания самостоятельной работы студента. Эти технологии в последнее время развивались в связи с появлением различных форматов онлайн образования. Но сейчас их настройка становится задачей национального масштаба.

Уверен, что через некоторое время возникнут центры оценки знаний, куда студент может прийти и получить доступ к виртуальной компьютерной связи, пройти тот или иной экзамен или в виде диалога с преподавателем, или в формате выполнения различных заданий.

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