Политолог: Если Трамп дал добро американским корпорациям на захват Луны — мы имеем право подумать об Антарктиде

Чем сильнее кризис, тем лучше для амбициозных проектов. Видимо, так решил бизнесмен и президент США Дональд Трамп, подписав указ, по сути разрешающий коммерческую деятельность на Луне и других небесных телах. Прежде всего, добычу полезных ископаемых.

«США не рассматривают космическое пространство как глобальное достояние», — этот изящный текст указа даёт американским корпорациям юридическую возможность коптить небо Марса и прочих внеземных территорий, объявляя их своей частной собственностью.

Притом, что «Договор о космосе»-1967 и «Соглашение о Луне»-1979 прямо запрещают какой-либо стране претендовать на космические объекты или размещать там военные базы. Что ж, эти два международных документа в указе Трампа тоже упомянуты. В том смысле, что Вашингтон с ними более не считается.

Почин Белого дома уже вызвал резкую реакцию другой космической державы:

— Затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса, но такие попытки неприемлемы, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Агрессивные планы по фактическому захвату территорий планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество, — написал в Твиттере зам. генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Что же делать России?

— Любое международное право — лишь фиксация баланса сил между крупнейшими мировыми игроками, и если Трамп начал диктовать в космосе новые правила игры — осуждать его за это глупо, — сказал «КП» политолог Михаил Фрибен. — Всё же экспансия в космос — вопрос хоть и близкого, но завтрашнего дня, а следует понять, как реагировать России уже сегодня. Например, можно заявить, что мы более не считаем себя связанными Договором об Антарктике от 1959 года — и претендуем на более плотное участие в жизни шестого континента. Хотя бы на том основании, что ровно двести лет назад наши русские мореплаватели его и открыли. Прекрасный опыт создания военных баз в арктических широтах и добычи там полезных ископаемых у нас есть. Тем более сейчас, сейчас прочий мир занят совсем другими делами.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Трамп объявил Луну зоной почти что жизненных интересов

Сергей МАРДАН

6 апреля 2020 года Президент США Дональд Трамп подписал исторический указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах.

«У американцев должно быть право на коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве… США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Таким образом, политика США должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц»— говорится в документе. (подробности)