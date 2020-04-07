Оплата рабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 года: как будут производится расчеты с работающими сотрудниками в дни карантина

Расчеты с работающими сотрудниками в дни карантина с 4 по 30 апреля 2020 года будут производиться по стандартной схеме, люди получат обычную зарплату — такое разъяснение оплаты рабочих дней дал Роструд (Федеральная служба по труду и занятости).

Ведомство отмечает, что поскольку этот период не относится к праздничным дням или выходным, то и оплата будет обычной. Если на каком-то предприятии сотрудники получают оклад, то так они и будут получать оклад. А если установлена сдельная оплата, то возможен и такой вариант — оплата производится в соответствии с коллективным трудовым договором или иным нормативным актом работодателя.

Это же касается и тех сотрудников, которые продолжают работать в удаленном режиме.

- Работа, в том числе и удаленная, в эти дни не приравнивается к работе в выходной день и не предполагает двойной оплаты, а оплачивается в обычном размере, - сказал «Комсомольской правде» партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» адвокат Павел Герасимов. - Такая оплата касается работы в будни. Если же у работника выходной, а его в этот день привлекают к работе, пусть даже удаленно, то это уже должно оплачиваться в двойном размере, как за работу в выходной день. Либо в ином размере, предусмотренном коллективным договором.

Президент России Владимир Путин объявил 25 марта о введении нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля. А затем, 2 апреля, продлил этот период до 30 апреля. Все предприятия в эти дни закрыты, а работают только те, которые относятся к системе жизнеобеспечения - продуктовые магазины, транспорт, банки, СМИ, коммунальные службы, органы власти. Некоторые регионы внесли коррективы в этот список. Так власти Москвы и Подмосковья разрешили работать зоомагазинам, косметическим салонам с медицинской лицензией, салонам сотовой связи.

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