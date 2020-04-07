Земфира с карантина призвала к самоизоляции: «Мы все должны замереть, чтобы выжить»

Творческие люди развлекают себя на карантине, как могут. Анна Семенович бреет сына машинкой. Гуф лежит в больнице на реабилитации, пока его бывшая жена Айза продает квартиру. Ольга Бузова ведет «утренники» в инстаграме.

А Земфира грустит.

Певица выложила печальный пост, в котором сообщила, что отказалась от ряда концертов и откладывает выпуск нового альбома. Земфира сидит в маске дома и ждет, пока все закончится. Мало кто ожидал этого, но именно она призывает всех к самоизоляции.

- Привет. И привет, - сообщила рокерша в фейсбуке. - В эти странные дни, когда никто ничего не понимает. Я сижу дома, каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу. Хочу помогать старикам, хочу быть полезной. Такое время наступило - как в романах моего любимого Филипа Дика - неопределенное время. Пишу альбом, готов на две трети, но разве это важно сейчас? Нет. Важно - сидеть дома, беречь близких. У нас все будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить (смайлик). Ваша Земфира.

В планах было сделать порядка пяти концертов и начать с Европы — например, Испании — в начале мая. В настоящий момент мечтать об этом не приходится, творчество Земфиры, как и весь мир вокруг, на паузе.

Напомним, до этого певица сменила фото обложки — на новом портрете она теперь в защитной медицинской маске. А еще выпустила трек впервые за последние два года. Он называется «Крым» и посвящен личным отношениям (мужчины и женщины или женщины и женщины), а не российскому полуострову.

Земфира Крым.Певица выпустила трек впервые за последние два года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ошалели на карантине: Билан и Воля танцуют в платьях, Ягудин изображает собаку, а Бузова кромсает сумку за 250 тысяч

Психолог объяснил kp.ru странное поведение изолированных звезд. Тушите свет, ребята - все только начинается (подробности)

«У везунчиков работа поперла!»: звезды на карантине смогли получить новые миллионные контракты

Новые источники доходов получили Варнава, Степаненко, Тодоренко, Володина, Иванова и другие знаменитости (подробности)