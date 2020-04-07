Доктор Мясников знал о болезни Надежды Бабкиной и молчал

Информация о состоянии здоровья Надежды Бабкиной поступает очень дозировано. Близкие певицы, которую в настоящее время находится в коме, хранят молчание и ничего не комментируют. Андрей Малахов, как известно, давно дружит с 70-летней артисткой. Чтобы выяснить подробности тайной госпитализации звезды, он пригласил на откровенный разговор ее коллег и знакомых.

Александр Мясников с самого начала знал о госпитализации Надежды Георгиевны, ему сообщили ее близкие друзья. "Я знал, но молчал. Близкие просили не говорить. Я не говорил. Это их желание", - заявил доктор Мясников в эфире программы "Прямой эфир".

Надежда Бабкина находится в больнице с двусторонним воспалением легких. Певицу ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ. Врач рассказал, при каких показаниях больного вводят в искусственную кому.

"В каждом конкретном случае принимается решение индивидуально. В кому вводят для того, чтобы человек не сопротивлялся аппарату вентиляции легких, чтобы не мешал ему, чтобы подавить собственное дыхание пациента", - поведал специалист.

Мясников добавил, что у артистки есть все шансы поправиться "Нам нужно надеяться, что она в скором времени выздоровеет. Она активная, здоровая, без каких-то тяжелых факторов риска", - рассказал он.

В свою очередь, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова отметила, что многие недооценивают опасность коронавируса. Буквально за сутки состояние больного может стать очень тяжелым. Впрочем, Бабкиной этот диагноз пока не подтвердили.

Отметим, что в настоящее время подле больной певицы находится ее единственный сын Даниил Заседателев. Он первым подтвердил, что мама в больнице.

А вот молодой муж Евгений Гор опровергал факт госпитализации Надежды Бабкиной, называя новость "абсолютным фейком". Мужчина заверил, что его любимая сидит дома и занимается хозяйством. Но в итоге стало известно, что певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию. Лечащие врачи утверждают, что состояние артистки хоть и тяжелое, но стабильное.