Надежда Бабкина: в коме, но без коронавируса

Вчера народная артистка России не на шутку перепугала почитателей своего таланта - появились слухи о том, что она слегла с коронавирусом. Ситуация усугублялась тем, что информация шла противоречивая: одни писали, что 70-летнюю артистку якобы ввели в искусственную кому, другие уверяли, что Надежда Георгиевна абсолютно здорова.

В частности, муж певицы Евгений Гор (он, напомним, моложе Бабкиной на 30 лет) утверждал, что у его супруги даже температуры нет. А напарник Надежды Георгиевны по шоу «Модный приговор» Александр Васильев сообщил «Комсомолке»: хоть сам он и находится на самоизоляции после возвращения из Португалии, однако «Первый канал пока не присылал официального подтверждения, что у нее обнаружили коронавирус».

Опасения за здоровье популярной артистки выглядели вполне обоснованно - дело в том, что 19 марта, когда Россия уже была напугана COVID-19 и всем рекомендовали воздерживаться от вечеринок, Бабкина отмечала день рождения.

Понять артистку можно: все-таки не каждый день празднуешь 70-летие.

Но недавно Бабкина с мужем вернулись из США, после чего, конечно, разумнее было бы оставаться на самоизоляции, а не отмечать юбилеи. Надежда Георгиевна, впрочем, не очень-то боялась коронавируса, о чем говорила в одном из недавних выпусков шоу «Вечерний Ургант».

Муж певицы Евгений Гор уверял, что его жена абсолютно здорова, - видимо, выдавал желаемое за действительное.Фото: Instagram.com

Однако в нынешние времена, каким бы смелым и звездным ты ни был, все-таки следует быть поаккуратнее. Вот и Бабкина, как выяснилось, действительно попала в больницу - естественно, с подозрением на коронавирус. К счастью, подозрением все и ограничилось. «Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом «пневмония», - заявил пресс-атташе возглавляемого Бабкиной театра «Русская песня» Александр Велор. - Коронавирус не обнаружен!»

«Комсомолка» желает певице поскорее встать на ноги. Ну и, конечно, впредь быть более осторожной.