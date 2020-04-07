«1-й канал официально не подтвердил, что у Бабкиной коронавирус»: Александр Васильев объяснил, почему его не отправили на карантин

Историк моды и телеведущий Александр Васильев виделся с Надеждой Бабкиной 31 марта, то есть восемь дней назад. Это было на съемках программы «Модный приговор». Тогда Надежда Георгиевна еще была здорова. Но с тех пор многое изменилось. Сейчас, по сообщениям СМИ, 70-летняя Бабкина находится в больнице с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Мы позвонили Васильеву, чтобы узнать, пришлось ли ему сесть на строгий карантин в связи с болезнью его соведущей по эфиру.

- Я был на карантине в течение двух недель, когда вернулся из Португалии. И пока находился дома, вместо меня снимался Николай Цискаридзе. Как раз он вел программу с Надеждой Бабкиной, - рассказал нам Васильев. – Затем мой карантин закончился, и в следующем съемочном блоке моими соведущими были Катя Гордон и Юлия Барановская. Сейчас съемки «Модного приговора» закончились, все выпуски программы мы отсняли до 30 апреля.

- Вам пришлось заново садиться на карантин из-за Надежды Бабкиной, все-таки общались с ней 8 дней назад?

- Так как 1-й канал пока не прислал официальное подтверждение, что у нее обнаружили коронавирус, мне карантин никто не объявлял. Я, как и все, нахожусь на самоизоляции дома. Выхожу в ближайший магазин и на прогулку с собакой в радиусе 100 метров от дома.

У нас в стране карантин не вводят, потому что это подразумевает чрезвычайную ситуацию, которая позволяет людям не выплачивать долги по ипотеке и всевозможным кредитам. Поэтому карантин у нас называется самоизоляцией. Слово более нежное, не такое тревожное, хотя на самом деле это те же яйца, только в профиль.

Напомним, 1 апреля Надежде Бабкиной стало плохо дома, она вызвала скорую, врачи поставили ей предварительный диагноз – двусторонняя пневмония и отвезли в больницу. По информации СМИ, у Надежды Бабкиной подтвердился тест на COVID-19. Сейчас 70-летняя певица находится в реанимации больницы в Коммунарке. Ее ввели в искусственную кому, чтобы облегчить течение болезни и более эффективную работу аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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