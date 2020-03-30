2020-03-30T18:05:51+03:00
Звезды

"Она в шоке и панике!": дочь Евгения Петросяна не может попасть домой

Викторина в этот приезд в Москву решила жить отдельно от Елены Степаненко
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
После развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко дочь сатирика стала регулярно приезжать в Москву, чтобы морально поддержать Елену ГригорьевнуПосле развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко дочь сатирика стала регулярно приезжать в Москву, чтобы морально поддержать Елену ГригорьевнуФото: Facebook
Изменить размер текста:

Дочь Евгения Петросяна не так давно вновь прилетела в Москву из США. Однако нынешний визит Викторины оказался не очень радостным. Из-за пандемии коронавируса ее не пускают домой.

После развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко дочь 74-летнего сатирика стала регулярно приезжать в Москву, чтобы морально поддержать Елену Григорьевну. Не секрет, что у женщин сложились очень теплые отношения. Она останавливалась у мачехи. Выводила ее в ресторан развеяться.

Однако в этот приезд Викторина решила жить отдельно от Степаненко. Она остановилась в одной из квартир юмористки, соблюдала режим самоизоляции. С Еленой Григорьевной женщина постоянно находится на связи. К слову, четвертая жена Петросяна всегда была в прекрасных отношениях с падчерицей. Викторина называет ее мамой.

Как пишет Собеседник.Ru, якобы 66-летняя артистка сообщила падчерице новость о том, что Евгений Ваганович недавно стал отцом. Дочь юмориста попыталась было поздравить знаменитого папу с прибавлением, но, по слухам, теплого общения не получилось. Так что понянчить младенца ей не удастся.

На днях Викторина планировала вернуться в Америку. Но из-за пандемии коронавируса застряла в столице. "Викторина в панике, потому что не может улететь домой. Границы закрыли, она вынуждена остаться в России. Викторина в шоке, так как не понимает, когда теперь вернется в США", - посетовала подруга дочери Петросяна.

По словам приятельницы, в Америке у Викторины уйма дел. Помимо бизнеса у нее большая семья. Не так давно Викторина стала бабушкой. Так что у Евгения Вагановича - двойной праздник. Говорят, он почти одновременно стал отцом и прадедом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Евгений Петросян: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За фейки об эпидемиях юрлицам будет грозить штраф в 5 миллионов рублей
В СИЗО отменены посылки для заключенных в связи с пандемией коронавируса
Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля
Генерал-полковник Степашин: Россиян могли бы привести к порядку жесткие меры, хотя я не сторонники комендантского часа
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Банк России приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
В Москве режим самоизоляции будет действовать до 3 апреля включительно
Коронавирус в Грузии: в стране объявили карантин и комендантский час
Губернатор Ульяновской области подписал указ о самоизоляции
«Яндекс» разработал индекс самоизоляции
В Вологодской области вводится режим полной самоизоляции
Володин: Карантин обязан соблюдать каждый - от рабочего до министра
Иван Белозерцев: «Карантин - это не каникулы»
В первый день самоизоляции в Москве исчезли пробки
В Подмосковье еще четыре пациента вылечились от коронавируса
Госдума 31 марта рассмотрит законопроекты о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса
Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе
Путин поручил предусмотреть гибкий график работы для сотрудников на непрерывных производствах
Путин сообщил, что уже создан необходимый запас товаров жизненной необходимости