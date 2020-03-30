"Она в шоке и панике!": дочь Евгения Петросяна не может попасть домой

Дочь Евгения Петросяна не так давно вновь прилетела в Москву из США. Однако нынешний визит Викторины оказался не очень радостным. Из-за пандемии коронавируса ее не пускают домой.

После развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко дочь 74-летнего сатирика стала регулярно приезжать в Москву, чтобы морально поддержать Елену Григорьевну. Не секрет, что у женщин сложились очень теплые отношения. Она останавливалась у мачехи. Выводила ее в ресторан развеяться.

Однако в этот приезд Викторина решила жить отдельно от Степаненко. Она остановилась в одной из квартир юмористки, соблюдала режим самоизоляции. С Еленой Григорьевной женщина постоянно находится на связи. К слову, четвертая жена Петросяна всегда была в прекрасных отношениях с падчерицей. Викторина называет ее мамой.

Как пишет Собеседник.Ru, якобы 66-летняя артистка сообщила падчерице новость о том, что Евгений Ваганович недавно стал отцом. Дочь юмориста попыталась было поздравить знаменитого папу с прибавлением, но, по слухам, теплого общения не получилось. Так что понянчить младенца ей не удастся.

На днях Викторина планировала вернуться в Америку. Но из-за пандемии коронавируса застряла в столице. "Викторина в панике, потому что не может улететь домой. Границы закрыли, она вынуждена остаться в России. Викторина в шоке, так как не понимает, когда теперь вернется в США", - посетовала подруга дочери Петросяна.

По словам приятельницы, в Америке у Викторины уйма дел. Помимо бизнеса у нее большая семья. Не так давно Викторина стала бабушкой. Так что у Евгения Вагановича - двойной праздник. Говорят, он почти одновременно стал отцом и прадедом.