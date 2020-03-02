Встал на колени и покаялся: Андрей Малахов растрогал неординарным поступком

Андрей Малахов в Прощеное воскресенье собрал звездных друзей в одном из московских ресторане, чтобы отпраздновать наступление весны и Прощеное воскресенье. В этот день православные верующие традиционно просят у всех прощения. Телеведущий решил поддержать давнюю традицию.

Андрей Малахов решил попросить прощения за все "вольное или невольное". Телеведущий встал на колени и прилюдно покаялся.

"Хочу попросить у вас прощения, если обидели, если не доплатили, если осудили…", - обратился Андрей Малахов к гостям вечеринки. Своим поступком он неимоверно растрогал публику.

"Андрюша, мы тебя прощаем!", "Бог простит, и мы простим", - ответили ведущему его гости. Один из гостей даже попытался поднять телеведущего. Однако тот продолжал оставаться на коленях.

bledans Когда Андрей Малахов не только поцеловал в грудь, но и встал на колени

Рядом с Малаховым встал на колени и Александр Митрошенков - вице-президент Академии российского телевидения.

Стоит отметить, что позже Малахову пришлось просить прощения и у своей жены Натальи Шкулевой за свой поступок. Телеведущий на этой же вечеринке неординарно поприветствовал актрису Эвелину Бледанс. Он поцеловал ее прямо в грудь.

Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева расписались 6 июня 2011 года. Телеведущего и дочь миллионера свел служебный роман. Свадьбу жених и невеста сыграли с особым размахом в Версале. Супруги долгое время мечтали стать родителями. Поэтому сын Саша стал для пары по-настоящему долгожданным. Первенец появился на свет в ноябре 2017 года. О маленьком наследнике звездные родители говорят крайне редко. Лишь однажды на шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" Малахов признался, что очень ждал этого малыша. Телеведущий был счастлив сообщить о его появлении своей маме Людмиле Николаевне. А вот отец Андрея не дожил до этого события. Кстати, именно мама привила будущей звезде любовь к выступлениям. Будучи воспитательницей она часто ставила сценки в детском саду, а также у себя дома.