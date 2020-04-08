Шесть простых правил, чтобы работа из дома не стала адом

Один из вызовов, которые бросил нам коварный вирус, - это необходимость работать из дома. Через неделю, насладившись возможностью работать прямо из кровати в пижаме, не тратя время на дорогу, многие взвыли. Удаленка превращает нашу жизнь в ад! Разбираемся, какие проблемы возникают и что в таких случаях делать. Советует психолог-консультант Оксана НАРАЛЕНКОВА.

Не хватает общения! Все встречи – только через экран.

Проблема. Когда мы общаемся с другими людьми в обычной ситуации, что называется «лицом к лицу», у нас работают все органы чувств. Мы своего визави и видим, и слышим, и запах ощущаем, и в пространстве его полностью воспринимаем, во всем многообразия невербалки (позы, мимика в ее микро-реакциях, интонации). Мы быстро ориентируемся в ситуации и наша психика находится в режиме "нормальной" работы, в котором мы имеем хорошую работоспособность в течение длительного времени, а после легко восстанавливаемся. В ситуации опосредованных контактов (телефон, скайп, zoom и так далее) мы вынуждены сразу задействовать психические ресурсы. Быть более сосредоточенным, избирательным, домысливать, предугадывать и интерпретировать разные аспекты речи и поведения нашего собеседника.

Решение. Четкие временные рамки встреч онлайн. Если в реальности ваши сотрудники спокойно выдерживали двухчасовое совещание, то в онлайн режиме нужно сократить время вдвое. Ведущему нужно следить за тем, чтобы высказывания были четкими и по существу, и чтобы у каждого была возможность высказаться. Поможет, если всем участникам встречи заранее известна этика онлайн встреч: какова повестка встречи, как попросить слово, сколько времени остается на краткие итоги встречи, обмен впечатлениями и идеями, прощание.

Круглосуточно за компом

Проблема. Работа из дома часто подразумевает, что мы сидим перед экраном компьютера практически сутками, а теперь добавьте к этому еще и то, что мы и развлекаемся при помощи гаджетов, смотрим фильмы, спектакли и сериалы, читаем электронные книги, встречаемся за чашкой чая с друзьями, но и тут с нами – верный компьютер. Это колоссальная нагрузка на зрение, позвоночник, шейный и поясничный отдел, грудной отдел позвоночника. Нижняя часть тела практически все время «спрессована» и обездвижена, что замедляет кровообращение в органах малого таза, в ногах.

Решение. Регулярно, желательно каждые 30 минут, даем глазам разгрузку. Смотрим в окно на деревья вдали, смотрим на небо и облака. Меняем физическое положение. К примеру, можно поставить компьютер на высокий комод, на гладильную доску, подняв ее повыше, и работать стоя. Затем можно полуприлечь на кровати и работать так. Только не ставьте ноутбук на подушку, помните, что технике важно вентилироваться. И не забываем менять положение работы «сидя – стоя – полулежа на кровати» каждые 30 минут. А пока меняем дислокацию, можно и несколько физических упражнений сделать, своих – любимых. Отжаться, потянуться, достать с балкона и покрутить хулахуп. Хорошая разминка – помыть пол, убрать на кухне, сделать что-то небольшое по дому.

Рабочий день теперь всегда

Проблема. При работе из дома очень трудно удержать границы рабочего дня. И он постепенно занимает все время, отъедая его у сна, общения с семьей и хобби. В результате в один момент обнаруживаешь себя совсем без сил, а если они и находятся, то только на то, чтобы забросить работу подальше. В кризисное время такое выгорание чревато потерей места, которое найти может оказаться непросто.

Решение. Разграничиваем пространство дома. Выделаем себе уголок, где только занимаемся работой. И это должна быть не кровать. И лучше не кухонный стол, где вся семья собирается за завтраками или ужинами.

Составьте распорядок дня и соблюдайте его. Работа – работой, а обед по расписанию. Вставайте по будильнику. В определенное время выключайте рабочие программы, не засиживайтесь в соцсетях и чатах за полночь. Обязательно выкраивайте время своим хобби, каким бы насыщенным не был рабочий график. Обязательно выделите время для общения с домочадцами, чтобы они знали: с 10 до 13 мама на работе, потом час на общение за обедом. В следующий раз встречаемся всей семьей после 18.00.

Зачем наряжаться и причесываться?

Проблема. Когда работаешь из дома каждый день и изо дня в день, кажется, что не надо менять одежду с домашней на рабочую. Мол, глупость какая-то – переодеваться несколько раз в день. Есть сильный соблазн и вовсе не вылезать весь день из пижамы. Зачем укладывать волосы? Потом уже начинаешь думать, что нет сил и на ежедневный душ…

Решение. Переодеваться для работы и менять одежду на ту, в которой отдыхаешь, а также – на спортивную или одежду для сна обязательно нужно. Таким образом, мы даем сигнал нашему телу и мозгу переключится на новый вид деятельности, плюс – одежда словно задает нам роль, говорит, кто мы сейчас. Вот в этом платье я – учитель, в этой толстовке я люблю читать книгу в кресле, а в этом топе и шортах – я настоящий йог.

А поговорить?

Проблема. Оказывается, на работе мы не только работаем, но и вдохновляемся общением с коллегами. Причем на отвлеченные темы! Небольшой разговор за кофе, пару фраз в коридоре о том, как дети, какие планы на отпуск, - все это наш огромный ресурс. Поделиться сложностями с проектом и получиться ненавязчивый совет, поговорить о прочитанной статье, - все это позволяет нам быть в курсе профессиональной среды, быть частью профессионального сообщества.

Решение. Перенести неформальное общение с коллегами в онлайн, например, устраивать дружеские встречи для обмена идеями, но порядок проведения этих встреч должен отличаться от рабочих. Быть может, получится придумать вместе их игровую форму.

Тело ноет: дай нагрузку!

Проблема. Если даже в вашей жизни не присутствовал спорт, то, по крайней мере, путь из дома – на работу и обратно был для вас определенным подспорьем, особенно если планировать какую-то часть маршрута – пешей. Теперь вы работаете из дома и ехать никуда не надо. Только сидишь или лежишь.

Решение. Научно доказано, что физическая активность улучшает работу мозга. Лучше становится память, появляется возможность быстрее принимать решения, физические упражнения дают психоэмоциональную разгрузку. Поэтому спорт должен быть в жизни всегда. А вот какой, можно выбрать самостоятельно, исходя из своих предпочтений и общей физической подготовки. В сети сейчас множество видеороликов с упражнениями, а некоторые тренеры проводят онлайн тренировки в Zoom, например. Многие – бесплатно или за символические деньги. Главное - помним о золотом правиле: в любую нагрузку входим плавно, разогреваясь, как и выходим – постепенно остывая, снижая активность.

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